EQS-Adhoc: GFT Technologies SE hebt die Ergebnisprognose 2022 an

EQS-Ad-hoc: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose

GFT Technologies SE hebt die Ergebnisprognose 2022 an



20.10.2022 / 13:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GFT erwartet, dass das Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 deutlich über der bisherigen Prognose liegen wird. Danach soll das Ergebnis vor Steuern (EBT) auf 66 Mio. Euro (bisher 60 Mio. Euro, Vorjahr 40 Mio. Euro) und das bereinigte EBITDA auf 87 Mio. Euro (bisher 81 Mio. Euro, Vorjahr 65 Mio. Euro) steigen. Es wird unverändert ein Umsatz in Höhe von 730 Mio. Euro (Vorjahr 566 Mio. Euro) erwartet. Gründe für die Anhebung der Ergebnisprognose sind geringere Rückstellungen für die aktienbasierte Komponente der Managementvergütung, anhaltend positive Währungseffekte und eine höhere als bislang angenommene Auslastung. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten neun Monate 2022 wird wie angekündigt am 10. November 2022 erfolgen. Erläuterungen zu den in dieser Ad-hoc Meldung verwendeten Finanzkennzahlen (EBT und bereinigtes EBITDA) finden sich auf der GFT Internetseite unter www.gft.de/leistungskennzahlen. Ihre Kontakte: Presse



Kontakt:

Andreas Herzog

Head of Investor Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

T +49 711 62042-383

F +49 711 62042-301

Kontakt:

Andreas Herzog

Head of Investor Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

T +49 711 62042-383

F +49 711 62042-301

www.gft.com

