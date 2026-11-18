EasyMotionSkin Tec Aktie
WKN DE: A3C7M8 / ISIN: LI1147158318
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18.11.2026 17:15:24
EQS-Adhoc: Global Health Care AG: Abschreibung auf milon-Beteiligung von EUR 107,0 Mio. – Jahresfehlbetrag 2025 von EUR 112,6 Mio. – Abgabe von milon-Anteilen wird zur Diskussion gestellt
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EQS-Ad-hoc: Global Health Care AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Erhebliche außerordentliche Aufwendungen
Vaduz, 18. November 2026 – Die Global Health Care AG (ISIN Aktie: LI1147158318, WKN: A3C7M8; ISIN Anleihe 2024/2029: DE000A3L3V28) schreibt im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 ihre Beteiligung an der milon Holding GmbH von EUR 120,45 Mio. auf EUR 13,50 Mio. ab. Die Abschreibung beträgt EUR 106,95 Mio. Der Jahresabschluss liegt heute im Entwurf vor; die Generalversammlung hat ihn noch nicht genehmigt.
Der Buchwert beruhte auf der Sacheinlage der Anteile im Jahr 2023. Ihr lag ein Sachverständigengutachten mit einem Ertragswert von rund EUR 116,8 Mio. zugrunde. Die damals prognostizierten Umsätze und Ergebnisse wurden bei weitem nicht erreicht. Der Verwaltungsrat hat deshalb eine Bewertung der milon Holding GmbH nach IDW S 1 zum 31. Oktober 2026 in Auftrag gegeben. Sie ergibt einen Wert des Eigenkapitals von rund EUR 13,5 Mio. bei einer Bandbreite von EUR 9,0 Mio. bis EUR 19,1 Mio. Die operativ tätigen Tochtergesellschaften milon industries GmbH und Five-Konzept GmbH & Co. KG sind darin mit zusammen EUR 49,4 Mio. angesetzt. Davon sind vor allem Darlehen der milon Holding GmbH von EUR 29,4 Mio. abgezogen. Operativ hat sich die milon industries GmbH 2026 deutlich verbessert: Für das Gesamtjahr erwartet sie Nettoerlöse von rund EUR 45,6 Mio. und ein EBITDA von rund EUR 6,2 Mio.
Daneben wird die Beteiligung an der EasyMotionSkin Tec GmbH, deren Geschäftsgang deutlich unter Plan liegt, auf einen Erinnerungswert abgeschrieben. Die Forderungen und Darlehen gegenüber dieser Tochtergesellschaft werden vollständig wertberichtigt.
Insgesamt belaufen sich diese abschreibungsbedingten Aufwendungen aus Finanzanlagen auf EUR 110,2 Mio. Die Abschreibungen und Wertberichtigungen sind im Jahr 2025 nicht liquiditätswirksam. Die Gesellschaft weist für 2025 einen Jahresfehlbetrag von EUR 112,6 Mio. aus (Vorjahr: EUR 2,7 Mio.). Das Eigenkapital sinkt von EUR 123,4 Mio. auf EUR 10,7 Mio. Bei einem Aktienkapital von EUR 3,1 Mio. liegt nach Feststellung des Verwaltungsrats weder ein hälftiger Kapitalverlust noch eine Überschuldung vor.
Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist angespannt. Die Unternehmensanleihe 2024/2029 hat nicht das angestrebte Volumen erreicht; platziert sind EUR 1,05 Mio. Gespräche mit externen Investoren und Maßnahmen zur Verbesserung der Kapitalstruktur laufen. Zur Beseitigung der angespannten Liquiditätslage wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Abgabe von Anteilen an der milon Holding GmbH, auch im Wege einer Kapitalmaßnahme, zur Diskussion stellen; rund die Hälfte dieser Anteile ist zur Besicherung einer Finanzierung verpfändet. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
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|Global Health Care AG
|Schliessa 6
|9495 Triesen
|Liechtenstein
|Telefon:
|+423 390 00 20
|E-Mail:
|info@ghc.ag
|Internet:
|https://www.ghc.ag/
|ISIN:
|LI1147158318
|WKN:
|A3C7M8
|Börsen:
|Freiverkehr in München
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|EQS News ID:
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