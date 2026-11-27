EQS-Ad-hoc: Global Health Care AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Strategische Unternehmensentscheidung

Global Health Care AG: Neufassung der Variante B zur Neuordnung der milon-Beteiligung für die außerordentliche Generalversammlung am 14. Dezember 2026



27.11.2026 / 22:07 CET/CEST

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Vaduz, 27. November 2026 – Der Verwaltungsrat der Global Health Care AG (ISIN Aktie: LI1147158318, WKN: A3C7M8; ISIN Anleihe 2024/2029: DE000A3L3V28) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Variante B, über welche die außerordentliche Generalversammlung vom 14. Dezember 2026 abstimmt, wenn die Variante A (Veräußerung von bis zu 100 % der Geschäftsanteile an der milon Holding GmbH mit Bezugsrecht sämtlicher Aktionäre) nicht angenommen wird, neu gefasst. Die am 23. November 2026 mitgeteilte unentgeltliche Abtretung einer Darlehensforderung der Mehrheitsaktionärin Maponos Holding AG von nominal EUR 7,71 Mio. an die Gesellschaft steht nicht mehr zur Verfügung.

Nach der neuen Fassung der Variante B veräußert die Gesellschaft 60 % der Geschäftsanteile an der milon Holding GmbH auf Grundlage eines Eigenkapitalwerts von EUR 23,3 Mio., und 40 % verbleiben bei der Gesellschaft. 30 % erwirbt die Maponos Holding AG zum Kaufpreis von EUR 6,99 Mio., den sie durch Abtretung einer Darlehensforderung gegen die milon Holding GmbH von nominal EUR 7,71 Mio. leistet; der übersteigende Betrag von EUR 0,72 Mio. kommt der Gesellschaft ohne Gegenleistung zu. Die Maponos Holding AG tritt ihren Anspruch auf Übertragung dieser Geschäftsanteile gemeinsam mit einer weiteren Darlehensforderung von nominal EUR 6,5 Mio. als Gesamtpaket zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 3,5 Mio., der ihr zusteht, an den Ankerinvestor ab; die Gesellschaft überträgt die Geschäftsanteile unmittelbar an den Ankerinvestor. Weitere 30 % erwirbt die steuerprofi.at Steuerberatungsgesellschaft mbH, deren Geschäftsführer Präsident des Aufsichtsrates der Gesellschaft ist, zu unveränderten Bedingungen: Kaufpreis EUR 6,99 Mio., zu leisten durch Übertragung einer Darlehensforderung von nominal EUR 2,09 Mio., Aufrechnung von rund EUR 4,1 Mio. und Barzahlung von EUR 0,8 Mio.

In der Variante B fließen der Gesellschaft EUR 0,8 Mio. in bar zu, und ihre Verbindlichkeiten verringern sich um rund EUR 4,1 Mio. Der Verwaltungsrat soll zudem ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. Dezember 2027 weitere bis zu 6 % der Geschäftsanteile zu mindestens EUR 233.000 je 1 % zu veräußern; der Erlös von mindestens rund EUR 1,4 Mio. würde es der Gesellschaft ermöglichen, auch die Anleihe 2024/2029 zurückzuführen. An den Abstimmungen über beide Varianten nimmt die Maponos Holding AG nicht teil.

Ort und Zeit der außerordentlichen Generalversammlung bleiben unverändert: 14. Dezember 2026, 10:30 Uhr, Kanzlei RA Mag. Wolfgang Fürnschuss, Landstrasse 81, 9494 Schaan. Die geänderte Einladung sowie die Erläuterungen und Beschlussvorlagen zu beiden Varianten sind unter www.ems.ag abrufbar.

Mitteilende Person: Christian Keck, Präsident des Verwaltungsrates

Global Health Care AG, Schliessa 6, 9495 Triesen, Liechtenstein

Handelsplatz: Freiverkehr der Börse München