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Global Health Care AG: Verwaltungsrat schlägt Veräußerung der milon-Beteiligung auf Basis eines Eigenkapitalwerts von EUR 23,3 Mio. vor – Bezugsrecht für alle Aktionäre



20.11.2026 / 21:36 CET/CEST

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Global Health Care AG: Verwaltungsrat schlägt Veräußerung der milon-Beteiligung auf Basis eines Eigenkapitalwerts von EUR 23,3 Mio. vor – Bezugsrecht für alle Aktionäre – außerordentliche Generalversammlung am 14. Dezember 2026

Vaduz, 20. November 2026 – Der Verwaltungsrat der Global Health Care AG (ISIN Aktie: LI1147158318, WKN: A3C7M8; ISIN Anleihe 2024/2029: DE000A3L3V28) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, einer außerordentlichen Generalversammlung die Veräußerung von bis zu 100 % der Geschäftsanteile an der milon Holding GmbH vorzuschlagen. In Ergänzung zur Mitteilung vom 18. November 2026 ist damit eine Entscheidung über die Vorlage an die Generalversammlung getroffen.

Der Veräußerung wird ein Eigenkapitalwert von EUR 23,3 Mio. zugrunde gelegt. Er ergibt sich aus dem Bewertungsergebnis von EUR 13,5 Mio. und dem Verzicht der Gesellschaft auf Gesellschafterdarlehen gegen die milon Holding GmbH von nominal EUR 9,8 Mio., die ihr als Kaufpreisleistung übertragen werden. Alle Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht im Verhältnis ihrer Beteiligung; je Aktie entspricht dies einem Erwerbspreis von rund EUR 0,80.

Ein Ankerinvestor erwirbt bis zu 30 % der Geschäftsanteile zusammen mit einer Darlehensteilforderung von nominal EUR 6,5 Mio. zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 3,5 Mio. in bar. Die Mehrheitsaktionärin Maponos Holding AG erwirbt bis zu 30 % gegen Übertragung von Darlehensforderungen von nominal EUR 7,71 Mio., wovon EUR 0,72 Mio. der Gesellschaft ohne Gegenleistung zufließen. Bis zu 30 % erwirbt aus abgetretenen Bezugsrechten die steuerprofi.at Steuerberatungsgesellschaft mbH, deren Geschäftsführer Präsident des Aufsichtsrates der Gesellschaft ist. Sie leistet überwiegend durch Aufrechnung mit Darlehen an die Gesellschaft von bis zu rund EUR 4,1 Mio. und gibt im Gegenzug ihre Pfandrechte an den Geschäftsanteilen frei.

Der Gesellschaft fließen dadurch Barmittel von rund EUR 4,3 Mio. zuzüglich der Zahlungen aus der Ausübung von Bezugsrechten zu; ihre Verbindlichkeiten verringern sich zusätzlich um bis zu rund EUR 4,1 Mio. Der Erlös dient der Begleichung von Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Die außerordentliche Generalversammlung findet am 14. Dezember 2026 um 10:30 Uhr in der Kanzlei RA Mag. Wolfgang Fürnschuss, Landstrasse 81, 9494 Schaan, statt. Das Bezugsrecht kann ausschließlich in der Generalversammlung ausgeübt werden. Einladung, Erläuterungen und Beschlussvorlagen sind ab 21. November 2026 unter www.ems.ag abrufbar.