EQS-Adhoc: GoingPublic Media Aktiengesellschaft: GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025, Zahlen zum I. Quartal 2026, Dividende

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GoingPublic Media Aktiengesellschaft: GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025, Zahlen zum I. Quartal 2026, Dividende



11.06.2026 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025, Zahlen zum I. Quartal 2026, Dividende

München, 11. Juni 2026 – Die GoingPublic Media AG veröffentlicht nicht testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie Zahlen für das erste Quartal 2026.

Der Umsatz belief sich im Geschäftsjahr 2025 (1.1.-31.12.) auf 1,42 Mio. EUR und war damit rund 14 % niedriger als im Vorjahr (1,65 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern lag nach einem starken vierten Quartal bei 86 TEUR (Vj. 139 TEUR). Auf EBITDA-Basis belief sich das Ergebnis auf 98 TEUR (Vj. 146 TEUR). Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag auf rund 380 TEUR (Vj. 900 TEUR). Ursachen für den Umsatzrückgang auf Jahressicht waren die schwierige Marktlage sowie Investitionen in große Veranstaltungen (Being Public Conference, Finance Day – Wachstumskapital für die Life Sciences), in deren Zuge einige Aktivitäten mit geringem Umsatzanteil (Specials, Events) aufgegeben wurden. Das positive Jahresergebnis trotz zweistellig rückläufiger Umsätze ist auf die im März 2025 erfolgte Veräußerung der BondGuide Media-Anteile und den daraus erzielten Beteiligungsertrag zurückzuführen. Der Umsatz der Substanz Investor Media GmbH (im Mai 2025 erworbene Beteiligung; Beteiligungsquote rund 38 %) lag 2025 bei rund 600 TEUR; das Jahresergebnis war leicht positiv.

Die Bilanz zum 31.12.2025 weist 599 TEUR (Vj. 1,14 Mio. EUR) Eigenkapital aus, was einer Eigenkapitalquote von 78,6 % (Vj. 86,2 %) entspricht. Die Bilanzverkürzung – Bilanzsumme 762 TEUR nach 1,33 Mio. EUR im Vorjahr (-42,6 %) – ist zum wesentlichen Teil auf die geringeren liquiden Mittel aufgrund der hohen Ausschüttung von Dividenden für das Jahr 2024 zurückzuführen (630 TEUR).

GoingPublic Media startete gut ins neue Jahr. Der Umsatz im ersten Quartal 2026 stieg um rund 17 % auf 299 TEUR (31.3.2025: 254 TEUR). Bereinigt um die Umsätze aus Untervermietung von Büroflächen (die 2026 nicht mehr anfallen), läge das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 gegenüber der Vorjahresperiode bei rund 30 %. Das Ergebnis lag bei -32 TEUR (Vorjahr +48 TEUR). Auf EBITDA-Basis lag man bei -28 TEUR (Vj. +50 TEUR). Das positive Ergebnis im Vorjahr (1.1.-31.3.25) war vornehmlich auf die im März 2025 erfolgte Veräußerung der BondGuide Media-Anteile und den daraus erzielten Beteiligungsertrag zurückzuführen. Rechnet man diese heraus, beträgt die Ergebnisverbesserung im ersten Quartal 2026 rund 20 TEUR. Die liquiden Mittel in der AG beliefen sich zum Stichtag 31.3.26 auf rund 440 TEUR (Vj. 1,15 Mio. EUR).

Am heutigen Tage wird die Einladung zur am 17. Juli im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München stattfindenden Hauptversammlung veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn zum 31.12.2025 in Höhe von 169 TEUR eine Dividende in Höhe von 0,50 EUR je Aktie auszuschütten und 19 TEUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Aufgrund der guten Auftragslage geht die GoingPublic Media-Gruppe derzeit für das Geschäftsjahr 2026 von steigenden Umsätzen und einem positiven Jahresergebnis aus.

Ansprechpartner bei Rückfragen:

GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de

Über die GoingPublic Media AG:

Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 25 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen (www.goingpublic.de; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 Events pro Jahr gegenüber. Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.