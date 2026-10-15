EQS-Adhoc: Good Brands AG: Portfolio Clean-up – Impairment of Investments

EQS-Ad-hoc: Good Brands AG / Key word(s): Significant extraordinary expenses/Other

Good Brands AG: Portfolio Clean-up – Impairment of Investments



15-Oct-2026 / 16:33 CET/CEST

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The Management Board of Good Brands AG decided today to fully write down its investments in United Screens GmbH (EUR 455 thousand), Marvin Inc. (EUR 150 thousand), WineGuys Germany GmbH (EUR 92 thousand), truemorrow Solutions UG (haftungsbeschränkt) (EUR 60 thousand), Pure Beverage GmbH (EUR 20 thousand) and Make Love and Aid GmbH (EUR 2 thousand), to partially write down its investment in stilfaser GmbH (by EUR 2,243 thousand), and to carry out a portfolio clean-up. The write-downs thus amount to a total of EUR 3.0 million.

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