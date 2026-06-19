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Good Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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19.06.2026 14:40:04

EQS-Adhoc: Good Brands AG: Signifikanter Ertrag in Höhe von 1,1 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: Good Brands AG / Schlagwort(e): Erhebliche außerordentliche Erträge/Sonstiges
Good Brands AG: Signifikanter Ertrag in Höhe von 1,1 Mio. Euro

19.06.2026 / 14:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neben dem Management der eigenen Portfoliogesellschaften betreut die Good Brands auch strategische Partner im Bereich Portfoliomanagement und EXIT-Vorbereitungen. Hierzu sehen die Verträge neben monatlichen fixen Vergütungen auch erfolgsabhängige Vergütungen vor. Eine von der Good Brands begleitete Transaktion wurde heute erfolgreich abgeschlossen und die Good Brands erhält hieraus eine Vergütung in Höhe von rund 1.100 TEUR, die in den nächsten 14 Tagen vereinnahmt wird. Je nach Geschäftsentwicklung des Veräußerungsobjektes sind weitere Erträge von insgesamt bis zu 300 TEUR in den nächsten drei Jahre möglich. 
 


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19.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Good Brands AG
Turleystraße 8
68167 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0151 - 17485936
E-Mail: langner@goodbrands-ag.com
Internet: www.goodbrands-ag.com
ISIN: DE000A2AA5A0
WKN: A2AA5A
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2350116

 
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2350116  19.06.2026 CET/CEST

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