Grammer Aktie
WKN: 589540 / ISIN: DE0005895403
|
16.12.2025 10:26:43
EQS-Adhoc: GRAMMER AG: Change in the Chairmanship of the Supervisory Board
|
EQS-Ad-hoc: Grammer Aktiengesellschaft / Key word(s): Personnel
GRAMMER AG: Change in the Chairmanship of the Supervisory Board
Ursensollen, December 16, 2025 – At today’s meeting, the Supervisory Board of GRAMMER AG (ISIN DE0005895403) elected Dr. Markus Lauer, a member of the Supervisory Board, as the new Chairman of the Board with effect from January 1, 2026. He succeeds Dr.-Ing. Ping He, who is stepping down from the chairmanship for personal reasons as of December 31, 2025. Dr.-Ing. Ping He, whose term as a member of the Supervisory Board runs until the Annual General Meeting in 2030, will continue to serve as a member of the Supervisory Board.
The Executive Board
Contact:
GRAMMER Aktiengesellschaft
Katerina Koch
Phone: 0049 9621 66 2222
investor-relations@grammer.com
End of Inside Information
16-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GRAMMER Aktiengesellschaft
|Grammer-Allee 2
|92289 Ursensollen
|Germany
|Phone:
|+49 (0)9621 66-0
|Fax:
|+49 (0)9621 66-31000
|E-mail:
|investor-relations@grammer.com
|Internet:
|www.grammer.com
|ISIN:
|DE0005895403, DE0005895403
|WKN:
|589540, 589540
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Munich; Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2246434
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2246434 16-Dec-2025 CET/CEST
