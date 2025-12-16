Grammer Aktie

WKN: 589540 / ISIN: DE0005895403

16.12.2025 10:26:43

EQS-Adhoc: GRAMMER AG: Change in the Chairmanship of the Supervisory Board

EQS-Ad-hoc: Grammer Aktiengesellschaft / Key word(s): Personnel
GRAMMER AG: Change in the Chairmanship of the Supervisory Board

16-Dec-2025 / 10:26 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

GRAMMER AG: Change in the Chairmanship of the Supervisory Board

Ursensollen, December 16, 2025 – At today’s meeting, the Supervisory Board of GRAMMER AG (ISIN DE0005895403) elected Dr. Markus Lauer, a member of the Supervisory Board, as the new Chairman of the Board with effect from January 1, 2026. He succeeds Dr.-Ing. Ping He, who is stepping down from the chairmanship for personal reasons as of December 31, 2025. Dr.-Ing. Ping He, whose term as a member of the Supervisory Board runs until the Annual General Meeting in 2030, will continue to serve as a member of the Supervisory Board.
 

The Executive Board
GRAMMER AG


Contact:
GRAMMER Aktiengesellschaft
Katerina Koch
Phone: 0049 9621 66 2222
investor-relations@grammer.com


End of Inside Information

16-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: GRAMMER Aktiengesellschaft
Grammer-Allee 2
92289 Ursensollen
Germany
Phone: +49 (0)9621 66-0
Fax: +49 (0)9621 66-31000
E-mail: investor-relations@grammer.com
Internet: www.grammer.com
ISIN: DE0005895403, DE0005895403
WKN: 589540, 589540
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Munich; Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2246434

 
End of Announcement EQS News Service

2246434  16-Dec-2025 CET/CEST

