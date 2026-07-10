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10.07.2026 10:28:04

EQS-Adhoc: GRAMMER AG: Ergebnis im zweiten Quartal 2026 deutlich über Vorjahresniveau

EQS-Ad-hoc: Grammer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
GRAMMER AG: Ergebnis im zweiten Quartal 2026 deutlich über Vorjahresniveau

10.07.2026 / 10:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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GRAMMER AG: Ergebnis im zweiten Quartal 2026 deutlich über Vorjahresniveau

Ursensollen, 10. Juli 2026 – Die GRAMMER AG verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen im zweiten Quartal 2026 eine deutlich verbesserte Ergebnisentwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Demnach übertrifft das operative EBIT mit rund 23,4 Mio. EUR (Q2 2025: 11,7 Mio. EUR) den Vorjahreswert deutlich. Das operative EBIT wurde um positive Währungseffekte in Höhe von rund 2,3 Mio. EUR bereinigt. 

Der Konzernumsatz in den Monaten April bis Juni 2026 stieg um rund 33,2 Mio. EUR auf ca. 499,5 Mio. EUR (Q2 2025: 466,3 Mio. EUR). Das verbesserte operative Konzernergebnis im zweiten Quartal 2026 ist insbesondere auf das TOP 10 Programm in der EMEA-Region zurückzuführen.

Auf Basis der vorläufigen Zahlen beläuft sich das operative EBIT in den ersten sechs Monaten 2026 auf rund 41,7 Mio. EUR und liegt damit um 17,2 % über dem Vorjahreswert (H1 2025: 35,6 Mio. EUR). Ausschlaggebend hierfür ist ebenfalls die konsequente Umsetzung des TOP 10 Programms.

Vor diesem Hintergrund hält der Vorstand an der im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichten Gesamtjahresprognose (Konzernumsatz: rund 1,9 Mrd. EUR; operatives EBIT: rund 80 Mio. EUR) fest.

Der Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 wird am 14. August 2026 veröffentlicht.
 

Der Vorstand
GRAMMER AG

 

Kontakt:

GRAMMER Aktiengesellschaft
Katerina Koch
Tel.: 09621 66 2222
investor-relations@grammer.com
 



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRAMMER Aktiengesellschaft
Grammer-Allee 2
92289 Ursensollen
Deutschland
Telefon: +49 (0)9621 66-0
Fax: +49 (0)9621 66-31000
E-Mail: investor-relations@grammer.com
Internet: www.grammer.com
ISIN: DE0005895403, DE0005895403
WKN: 589540, 589540
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2364066

 
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2364066  10.07.2026 CET/CEST

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