02.02.2026 10:48:04

EQS-Adhoc: GRAMMER AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – operatives EBIT in Q4 deutlich über Vorjahresniveau

EQS-Ad-hoc: Grammer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
GRAMMER AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – operatives EBIT in Q4 deutlich über Vorjahresniveau

02.02.2026 / 10:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GRAMMER AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – operatives EBIT in Q4 deutlich über Vorjahresniveau

Ursensollen, 2. Februar 2026 – Die GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403) verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz in Höhe von 1,82 Mrd. EUR sowie ein operatives EBIT von 75,1 Mio. EUR (Vj. 41,6 Mio. EUR). Damit fällt das Ergebnis deutlich besser aus als ursprünglich erwartet. Das Unternehmen prognostizierte bisher ein operatives EBIT in Höhe von rund 60 Mio. EUR bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau von etwa 1,9 Mrd. EUR.

Das gestiegene Ergebnis ist insbesondere auf die Entwicklung im vierten Quartal zurückzuführen. Das operative EBIT im Schlussquartal 2025 belief sich auf rund 25,1 Mio. EUR und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert (3,6 Mio. EUR). Der Umsatz lag bei 434,3 Mio. EUR (Q4 2024: 449,7 Mio. EUR).

Vor allem die Region EMEA trug durch konsequente Umsetzung der Top-10-Maßnahmen, wie z.B. Restrukturierungsinitiativen, Effizienzsteigerungsprogrammen und Kompensation gestiegener Kosten durch Kundenbeiträge zu dieser positiven Entwicklung bei.

Die GRAMMER AG veröffentlicht den vollständigen Jahresabschluss und den Geschäftsbericht 2025 am 27. März 2026.
 

Der Vorstand
GRAMMER AG
 


Kontakt:
GRAMMER Aktiengesellschaft
Katerina Koch
Tel.: 09621 66 2222
investor-relations@grammer.com


Ende der Insiderinformation

02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRAMMER Aktiengesellschaft
Grammer-Allee 2
92289 Ursensollen
Deutschland
Telefon: +49 (0)9621 66-0
Fax: +49 (0)9621 66-31000
E-Mail: investor-relations@grammer.com
Internet: www.grammer.com
ISIN: DE0005895403, DE0005895403
WKN: 589540, 589540
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2269558

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269558  02.02.2026 CET/CEST

