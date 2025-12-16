EQS-Adhoc: GRAMMER AG: Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats

EQS-Ad-hoc: Grammer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

GRAMMER AG: Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats Ursensollen, 16. Dezember 2025 – Der Aufsichtsrat der GRAMMER AG (ISIN DE0005895403) hat auf seiner heutigen Sitzung das Aufsichtsratsmitglied Dr. Markus Lauer mit Wirkung zum 01. Januar 2026 zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Er löst Dr.-Ing. Ping He ab, der den Vorsitz aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2025 niedergelegt hat. Das Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats, für das Dr.-Ing. Ping He bis zur Hauptversammlung 2030 gewählt ist, wird er weiterhin ausüben.

Kontakt:

GRAMMER Aktiengesellschaft

Katerina Koch

Tel.: 09621 66 2222

