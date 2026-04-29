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29.04.2026 23:56:13

EQS-Adhoc: Greiffenberger AG: Wegfall der positiven Fortführungsprognose und anstehende Insolvenzantragstellung

EQS-Ad-hoc: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Angespannte wirtschaftliche Situation
Greiffenberger AG: Wegfall der positiven Fortführungsprognose und anstehende Insolvenzantragstellung

29.04.2026 / 23:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wegfall der positiven Fortführungsprognose und anstehende Insolvenzantragstellung

Augsburg, 29. April 2026 – Auf Grundlage der jüngsten Geschäftsentwicklung und einer Neubewertung der Erfolgsaussichten der eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen ist der Alleinvorstand der Greiffenberger AG heute zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Greiffenberger AG keine positive Fortführungsprognose mehr besteht. Er hat daher beschlossen, wegen Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit unverzüglich Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Der Vorstand geht nicht davon aus, dass im Rahmen des Insolvenzverfahrens wesentliche Verwertungserlöse bei der Greiffenberger AG zu erwarten sind.

 

Mitteilende Person:
Gernot Egretzberger, Vorstand

 

Kontakt für Rückfragen:
Greiffenberger AG
Gernot Egretzberger
Telefon: 03821 / 5212 – 261
Telefax: 0821 / 5212 – 275
E-Mail: gernot.egretzberger@greiffenberger.de



Ende der Insiderinformation

29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Greiffenberger AG
Eberlestraße 28
86157 Augsburg
Deutschland
Telefon: 0821 / 5212 261
Fax: 0821 / 5212 275
E-Mail: ir@greiffenberger.de
Internet: www.greiffenberger.de
ISIN: DE0005897300
WKN: 589730
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2318432

 
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2318432  29.04.2026 CET/CEST

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