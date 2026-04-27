Qingdao Haier Aktie

Qingdao Haier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1

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27.04.2026 15:00:34

EQS-Adhoc: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Aktienrückkaufangebot von D-Aktien

EQS-Ad-hoc: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Haier Smart Home Co.,Ltd.: Aktienrückkaufangebot von D-Aktien

27.04.2026 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)

Haier Smart Home Co., Ltd.: Aktienrückkaufangebot von D-Aktien

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 27. April 2026 - Das Board der Haier Smart Home Co., Ltd. ("Gesellschaft") hat beschlossen, dass es vorbehaltlich des Erhalts sämtlicher erforderlicher gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Genehmigungen sowie unter Berücksichtigung der zu dem jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Marktlage, beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für die D-Aktien der Gesellschaft (ISIN: CNE1000031C1) abzugeben.

Das Angebot könnte sich auf bis zu maximal 81.044.512 D-Aktien beziehen, was ca. 30 % der insgesamt ausgegebenen D-Aktien entspricht. Das Angebot würde eine Bargegenleistung je D-Aktie vorsehen, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Angebots festgelegt wird und nicht mehr als 5 % über oder unter dem Schlusskurs der D-Aktien im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse am dritten (3.) Handelstag vor dem Tag der öffentlichen Bekanntgabe des geplanten Rückkaufangebots für D-Aktien liegen darf. Voraussetzung für das Angebot ist insbesondere die Erteilung der erforderlichen Zustimmungen durch die Aktionäre der Gesellschaft in der hierfür erforderlichen Hauptversammlung und der gesonderten Versammlung der Inhaber der betreffenden Aktiengattung.

Eine endgültige Entscheidung darüber, ob das Angebot abgegeben wird, ist bislang nicht getroffen worden.

IR Kontakt:
Haier Smart Home Hong Kong
T: +852 2169 0000
Email: ir@haier.hk



Ende der Insiderinformation

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Telefon: +49 6172 9454 143
Fax: +49 6172 9454 42143
E-Mail: ir@haier.hk
Internet: smart-home.haier.com
ISIN: CNE1000031C1, CNE000000CG9, CNE1000048K8
WKN: A2JM2W, A2QHT7
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2315742

 
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2315742  27.04.2026 CET/CEST

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