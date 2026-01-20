Qingdao Haier Aktie
WKN DE: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1
|
20.01.2026 09:00:43
EQS-Adhoc: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Haier Smart Home Co., Ltd.: Aktienrückkaufprogramm von D-Aktien
|
EQS-Ad-hoc: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)
Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 20. Januar 2026 - Der Vorsitzende des Boards von Haier Smart Home Co., Ltd. ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Mai 2025 zum Rückkauf eigener Aktien Gebrauch zu machen und ein Aktienrückkaufprogramm mit einem maximalen Volumen von bis zu EUR 2.000.000 (ohne Nebenkosten des Erwerbs) ("Aktienrückkaufprogramm") aufzulegen.
Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms sollen maximal 1.000.000 D-Aktien der Gesellschaft (ISIN: CNE1000031C1) erworben werden, was etwa 0,369 % des aktuellen D-Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht. Die gezahlte Gegenleistung je D-Aktie darf nicht mehr als 5 % über oder unter dem Preis liegen, der durch die Eröffnungsauktion im Xetra-Handel am jeweiligen Handelstag festgestellt wird.
Das Aktienrückkaufprogramm beginnt voraussichtlich am oder um den 21. Januar 2026 und wird bis zum 13. Februar 2026 durchgeführt. Es ist beabsichtigt, die zurückgekauften Aktien einzuziehen und das D-Aktienkapital zu reduzieren.
IR Kontakt:
Ende der Insiderinformation
20.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|Telefon:
|+49 6172 9454 143
|Fax:
|+49 6172 9454 42143
|E-Mail:
|ir@haier.hk
|Internet:
|smart-home.haier.com
|ISIN:
|CNE1000031C1, CNE000000CG9, CNE1000048K8
|WKN:
|A2JM2W, A2QHT7
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2262302
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2262302 20.01.2026 CET/CEST
