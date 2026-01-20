Qingdao Haier Aktie

20.01.2026 09:00:43

EQS-Adhoc: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Haier Smart Home Co., Ltd.: Aktienrückkaufprogramm von D-Aktien

EQS-Ad-hoc: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Haier Smart Home Co.,Ltd.: Haier Smart Home Co., Ltd.: Aktienrückkaufprogramm von D-Aktien

20.01.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)


Haier Smart Home Co., Ltd.: Aktienrückkaufprogramm von D-Aktien

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 20. Januar 2026 - Der Vorsitzende des Boards von Haier Smart Home Co., Ltd. ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Mai 2025 zum Rückkauf eigener Aktien Gebrauch zu machen und ein Aktienrückkaufprogramm mit einem maximalen Volumen von bis zu EUR 2.000.000 (ohne Nebenkosten des Erwerbs) ("Aktienrückkaufprogramm") aufzulegen. 

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms sollen maximal 1.000.000 D-Aktien der Gesellschaft (ISIN: CNE1000031C1) erworben werden, was etwa 0,369 % des aktuellen D-Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht. Die gezahlte Gegenleistung je D-Aktie darf nicht mehr als 5 % über oder unter dem Preis liegen, der durch die Eröffnungsauktion im Xetra-Handel am jeweiligen Handelstag festgestellt wird. 

Das Aktienrückkaufprogramm beginnt voraussichtlich am oder um den 21. Januar 2026 und wird bis zum 13. Februar 2026 durchgeführt. Es ist beabsichtigt, die zurückgekauften Aktien einzuziehen und das D-Aktienkapital zu reduzieren.

 

IR Kontakt:
Haier Smart Home Hong Kong
T: +852 2169 0000
Email: ir@haier.hk



Ende der Insiderinformation

20.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Telefon: +49 6172 9454 143
Fax: +49 6172 9454 42143
E-Mail: ir@haier.hk
Internet: smart-home.haier.com
ISIN: CNE1000031C1, CNE000000CG9, CNE1000048K8
WKN: A2JM2W, A2QHT7
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2262302

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2262302  20.01.2026 CET/CEST

