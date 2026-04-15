HCI Hammonia Shipping Aktie

HCI Hammonia Shipping für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MPF5 / ISIN: DE000A0MPF55

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.04.2026 18:34:34

EQS-Adhoc: HAMMONIA Schiffsholding AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose

EQS-Ad-hoc: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
HAMMONIA Schiffsholding AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose

15.04.2026 / 18:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose

Hamburg, den 15.04.2026 - Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) zum 31.12.2025 hat sich heute herausgestellt, dass das vorläufige Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2025 mit 0,8 Mio. EUR (Vorjahresergebnis 5,1 Mio. EUR) am unteren Ende der prognostizierten Ergebnisbandbreite von 0,3 bis 5,0 Mio. EUR liegt.

Kontakt
HAMMONIA Schiffsholding AG
Dr. Karsten Liebing
Vorstand
Neumühlen 9, 22763 Hamburg

 



Ende der Insiderinformation

15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HAMMONIA Schiffsholding AG
Neumühlen 9
22763 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822 176-0
Fax: +49 40 822 176-427
E-Mail: ir@hammonia-schiffsholding.de
Internet: www.hammonia-schiffsholding.de
ISIN: DE000A0MPF55
WKN: A0MPF5
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2309266

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2309266  15.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HCI Hammonia Shipping AG

mehr Nachrichten

Analysen zu HCI Hammonia Shipping AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HCI Hammonia Shipping AG 324,00 0,00% HCI Hammonia Shipping AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen