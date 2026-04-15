HCI Hammonia Shipping Aktie
WKN DE: A0MPF5 / ISIN: DE000A0MPF55
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15.04.2026 18:34:34
EQS-Adhoc: HAMMONIA Schiffsholding AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose
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EQS-Ad-hoc: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose
Hamburg, den 15.04.2026 - Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) zum 31.12.2025 hat sich heute herausgestellt, dass das vorläufige Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2025 mit 0,8 Mio. EUR (Vorjahresergebnis 5,1 Mio. EUR) am unteren Ende der prognostizierten Ergebnisbandbreite von 0,3 bis 5,0 Mio. EUR liegt.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HAMMONIA Schiffsholding AG
|Neumühlen 9
|22763 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 822 176-0
|Fax:
|+49 40 822 176-427
|E-Mail:
|ir@hammonia-schiffsholding.de
|Internet:
|www.hammonia-schiffsholding.de
|ISIN:
|DE000A0MPF55
|WKN:
|A0MPF5
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|EQS News ID:
|2309266
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2309266 15.04.2026 CET/CEST
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