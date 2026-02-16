Hapag-Lloyd Aktie

16.02.2026 15:10:43

EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb der ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb der ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

16.02.2026 / 15:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb der ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Nach Zustimmung der erforderlichen Gremien beider Parteien hat der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft („Hapag-Lloyd“) heute eine Vereinbarung über den Erwerb von 100% der ausstehenden Aktien der ZIM Integrated Shipping Services Ltd. („ZIM“) unterzeichnet. Der Erwerb soll im Wege der Verschmelzung einer israelischen Tochtergesellschaft von Hapag-Lloyd mit ZIM unter Fortbestehen von ZIM als neuer, zu 100% gehaltener Tochtergesellschaft von Hapag-Lloyd erfolgen.

Die Gegenleistung soll USD 35,00 je ZIM-Aktie in bar betragen, die Gesamtgegenleistung beläuft sich auf rund USD 4,2 Mrd. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt aus liquiden Mitteln von Hapag-Lloyd und einer externen Finanzierung über bis zu USD 2,5 Milliarden.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Staates Israel als Inhaber von in der Satzung von ZIM vorgesehenen Sonderrechten ("Staatliche Sonderrechte") und der Entlassung von ZIM aus den durch die Staatlichen Sonderrechte begründeten Verpflichtungen. Hapag-Lloyd hat hierzu mit FIMI Opportunity Funds, einem führenden israelischen Finanzinvestor ("FIMI"), eine Vereinbarung geschlossen, die vorsieht, dass eine von FIMI kontrollierte Gesellschaft ("Neue Gesellschaft") die aus den Staatlichen Sonderrechten resultierenden Verpflichtungen übernehmen soll. Zu diesem Zweck sollen von Hapag-Lloyd oder ZIM zwölf Schiffe auf die Neue Gesellschaft sowie die für den Betrieb von drei Handelsrouten erforderlichen Vermögensgegenstände übertragen werden. Die Umsetzung dieser Struktur steht unter dem genannten Vorbehalt, dass die zuständigen Behörden des Staates Israel zustimmen. Zudem setzt der Vollzug des Erwerbs von ZIM unter anderem die Zustimmung der Hauptversammlung von ZIM und den Erhalt weiterer regulatorischer Genehmigungen, insbesondere kartellrechtlicher und investitionsrechtlicher Freigaben, voraus.

ZIM ist die zehntgrößte Containerlinienreederei weltweit. Der Zusammenschluss würde Hapag-Lloyds Marktposition als fünftgrößte Linienreederei weltweit sichern mit einer modernen Flotte von über 400 Schiffen, einer Kapazität von mehr als 3 Millionen TEU und einem jährlichen Transportvolumen von mehr als 18 Millionen TEU.

Vorbehaltlich des Erhalts der notwendigen behördlichen Genehmigungen wird der Vollzug der Transaktion derzeit bis Ende des Jahres 2026 erwartet.

 

Kontakt:
Alexander Drews
Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Telefon +49 40 3001-3705
Fax +49 40 3001-72896
Mobil +49 174 326-3123


Ende der Insiderinformation

16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 3001 – 3705
Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
WKN: HLAG47
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2277026

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2277026  16.02.2026 CET/CEST

07:42 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
