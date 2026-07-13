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13.07.2026 19:53:33

EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd hebt Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an

EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Hapag-Lloyd hebt Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an

13.07.2026 / 19:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hapag-Lloyd hebt Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an

Aufgrund der zuletzt starken Marktnachfrage und der positiven Entwicklung der Spotfrachtraten erhöht der Vorstand der Hapag-Lloyd AG die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026. Das Konzern-EBITDA wird nun in der Bandbreite von 2,7 bis 3,7 Mrd. USD (vorher: 1,1 bis 3,1 Mrd. USD) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 0,1 bis 1,1 Mrd. USD (vorher: -1,5 bis 0,5 Mrd. USD) erwartet. In Euro entspricht dies einem Konzern-EBITDA von 2,3 bis 3,2 Mrd. EUR (vorher: 0,9 bis 2,6 Mrd. EUR) und einem Konzern-EBIT von 0,1 bis 1,0 Mrd. EUR (vorher: -1,3 bis 0,4 Mrd. EUR).

Vor dem Hintergrund volatiler Frachtraten und großer geopolitischer Herausforderungen ist die Prognose mit einem hohen Maß an Unsicherheit behaftet.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie im Geschäftsbericht 2025, abrufbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html


Kontakt:
Bjoern-Michael Piesch
Senior Manager Investor Relations

Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Telefon +49 40 3001-2837
Mobil +49 173 631-5479



Ende der Insiderinformation

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 3001 – 3705
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
WKN: HLAG47
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2365102

 
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2365102  13.07.2026 CET/CEST

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