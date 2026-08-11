HAWESKO Aktie
WKN: 604270 / ISIN: DE0006042708
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12.08.2026 00:18:04
EQS-Adhoc: Hawesko Holding SE aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: HAWESKO Holding SE / Schlagwort(e): Prognose / Halbjahr
AD-HOC-MITTEILUNG gemäß Artikel 17 MAR
Hawesko Holding SE aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Hamburg, 11. August 2026 – Der Vorstand der HAWESKO Holding SE hat heute auf Grundlage der nun vorliegenden Geschäftszahlen für Juli 2026 beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal liegt bislang unter den Erwartungen. Zugleich erwartet der Vorstand für den weiteren Jahresverlauf nur eine begrenzte saisonale Belebung.
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird wie folgt angepasst:
Vor diesem Hintergrund wird das bestehende Effizienzprogramm FOKUS intensiviert und für alle E-Commerce-Aktivitäten bringt der Vorstand ab Herbst eine gesamthafte Transformation auf den Weg.
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Herausgeber:
Hawesko Holding SE
Elbkaihaus
Große Elbstraße 145 d
22767 Hamburg
Presse- und Investor-Relations-Kontakt:
Mirko Wollrab (Corecoms)
Tel. +49 172 8303600
E-Mail: mirko.wollrab@corecoms.de
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hawesko Holding SE
|Große Elbstraße 145 d
|22767 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 30 39 2100
|Fax:
|+49 40 30 39 2105
|E-Mail:
|ir@hawesko-holding.com
|Internet:
|www.hawesko-holding.com
|ISIN:
|DE0006042708
|WKN:
|604270
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|52990061BHKV91FGSB18
|EQS News ID:
|2381020
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2381020 12.08.2026 CET/CEST
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