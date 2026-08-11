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12.08.2026 00:18:04

EQS-Adhoc: Hawesko Holding SE aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: HAWESKO Holding SE / Schlagwort(e): Prognose / Halbjahr
Hawesko Holding SE aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

12.08.2026 / 00:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC-MITTEILUNG gemäß Artikel 17 MAR

Hawesko Holding SE aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Hamburg, 11. August 2026 – Der Vorstand der HAWESKO Holding SE hat heute auf Grundlage der nun vorliegenden Geschäftszahlen für Juli 2026 beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal liegt bislang unter den Erwartungen. Zugleich erwartet der Vorstand für den weiteren Jahresverlauf nur eine begrenzte saisonale Belebung.
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird wie folgt angepasst:
  • Umsatz: Rückgang um 2 bis 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (zuvor: Anstieg um bis zu 2 Prozent). Der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 622 Mio. Euro.
  • Operatives EBIT vor einmaligen Aufwendungen: 23 bis 26 Mio. Euro (zuvor: 28 bis 32 Mio. Euro). Zusätzlich werden einmalige Aufwendungen von bis zu 4 Mio. Euro erwartet (zuvor: bis zu 2 Mio. Euro).
  • Free Cashflow: 28 bis 33 Mio. Euro (zuvor: 30 bis 36 Mio. Euro).
  • ROCE: 9 bis 11 Prozent (zuvor: 11 bis 14 Prozent).
Der Konzernumsatz lag im ersten Halbjahr 2026 bei 274,8 Mio. Euro und damit 3,6 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum (285,1 Mio. Euro). Dieser Rückgang spiegelt das anhaltend schwierige Marktumfeld sowie auch Entscheidungen des Vorstands zugunsten von Marge und Ertragsqualität wider. Die Rohertragsmarge stieg auf 45,2 Prozent, nach 43,9 Prozent im Vorjahr. Das operative EBIT beläuft sich auf 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: 6,1 Mio. Euro).

Vor diesem Hintergrund wird das bestehende Effizienzprogramm FOKUS intensiviert und für alle E-Commerce-Aktivitäten bringt der Vorstand ab Herbst eine gesamthafte Transformation auf den Weg.

# # #
Herausgeber:
Hawesko Holding SE
Elbkaihaus
Große Elbstraße 145 d
22767 Hamburg
 
Presse- und Investor-Relations-Kontakt:
Mirko Wollrab (Corecoms)
Tel. +49 172 8303600
E-Mail: mirko.wollrab@corecoms.de
 


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12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hawesko Holding SE
Große Elbstraße 145 d
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 30 39 2100
Fax: +49 40 30 39 2105
E-Mail: ir@hawesko-holding.com
Internet: www.hawesko-holding.com
ISIN: DE0006042708
WKN: 604270
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 52990061BHKV91FGSB18
EQS News ID: 2381020

 
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2381020  12.08.2026 CET/CEST

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