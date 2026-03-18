EQS-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: HEIDELBERG geht strategische Partnerschaft mit Ondas Holding Inc. ein

EQS-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Kooperation und Zusammenarbeit / Joint Venture

Heidelberger Druckmaschinen AG: HEIDELBERG geht strategische Partnerschaft mit Ondas Holding Inc. ein



18.03.2026 / 14:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Vorstand und Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (HEIDELBERG) haben der Gründung eines gesellschaftsrechtlichen Joint Ventures mit dem US-amerikanisch-israelischen Unternehmen Ondas Autonomous Systems Inc. (Ondas) in Deutschland zugestimmt. Ondas Autonomous Systems Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Ondas Holding Inc, einem führender amerikanisch-israelischer Anbieter autonomer Verteidigungs- und Sicherheitssysteme. Die Partner streben den langfristigen Aufbau eines One-Stop-Shops für den wachsenden Markt autonomer Drohnenabwehrsysteme zum Schutz kritischer Infrastrukturen in Europa an. Das Joint Venture wird unmittelbar mit der weiteren Vermarktung der Ondas-Produkte in Deutschland und der Ukraine starten. Kurz- und mittelfristig beabsichtigen die Partner, den Vertrieb auf Europa auszudehnen, die Produkte stufenweise für eine lokale Montage und Fertigung auf Basis europäischer Lieferketten weiterzuentwickeln und die Fertigung zu industrialisieren. Ondas wird 51 Prozent der Anteile an dem Joint Venture halten und dieses konsolidieren. HEIDELBERG wird zu 49 Prozent an dem Joint Venture beteiligt sein. Die Gründung des Joint Ventures steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Kontakt:

Heidelberger Druckmaschinen AG



Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Tel: +49 (0)6222 82-67123

Fax: +49 (0)6222 82-67129

E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com



Investor Relations

Sascha Donat

Tel: +49 (0)6222 82-67120

E-Mail: sascha.donat@heidelberg.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Kontakt:Heidelberger Druckmaschinen AGCorporate Public RelationsThomas FichtlTel: +49 (0)6222 82-67123Fax: +49 (0)6222 82-67129E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.comInvestor RelationsSascha DonatTel: +49 (0)6222 82-67120E-Mail: sascha.donat@heidelberg.comDiese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.



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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:



HD Advanced Technologies und Ondas Autonomous Systems gründen Joint Venture für Drohnenabwehr

in Europa Langfristiger Aufbau eines One-Stop-Shop für wachsenden Markt autonomer Drohnenabwehrsysteme zum Schutz kritischer Infrastrukturen in Europa geplant

Schrittweiser Ausbau des HEIDELBERG Standorts Brandenburg an der Havel zum Kompetenzzentrum für Drohnenabwehr und autonome Sicherheitssysteme

Beitrag zum Aufbau einer souveränen nationalen Verteidigungsindustrie durch Bündelung von amerikanisch-israelischer Hightech-Exzellenz mit deutscher Fertigungspräzision HD Advanced Technologies (HDAT), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG), und Ondas Autonomous Systems (OAS), eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Ondas, Inc (Nasdaq: ONDS) („ONDAS“) und ein führender amerikanisch-israelischer Anbieter autonomer Verteidigungs- und Sicherheitssysteme, bündeln ihre Kompetenzen. Unter dem Namen ONBERG Autonomous Systems (ONBERG) entsteht ein Joint Venture (JV) für autonome Drohnenabwehrsysteme. Damit setzen die Partner das im Dezember 2025 im Beisein von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche unterzeichnete Memorandum of Understanding zur Stärkung der europäischen Sicherheitsarchitektur um. ONBERG soll langfristig als One-Stop-Shop für autonome Drohnenabwehrsysteme die bestehende Marktlücke beim Schutz kritischer Infrastrukturen in Europa schließen. Das Lösungsportfolio ist auf höchste Anforderungen der nationalen Sicherheit, des Grenzschutzes sowie den Schutz kritischer Infrastrukturen ausgerichtet und adressiert militärische, zivile und industrielle Anwendungen. Basis sind einsatzbewährte Systeme von OAS, die schrittweise um weitere autonome Technologien sowie Sensor- und Kommunikationstechniken ergänzt werden. ONBERG wird die bestehende Infrastruktur von HEIDELBERG insbesondere am Standort Brandenburg an der Havel nutzen, der zum führenden Kompetenzzentrum für Drohnenabwehr und autonome Sicherheitssysteme ausgebaut wird. Der operative Start des JV erfolgt mit der weiteren Vermarktung von OAS-Produkten in Deutschland und der Ukraine. In einem nächsten Schritt wird eine Expansion des Vertriebs in der Europäischen Union angestrebt. Entlang einer gemeinsamen Roadmap planen die die Partner, Vertrieb, Entwicklung und industrielle Fertigung autonomer Drohnenabwehrsysteme und weiterer autonomer Systeme am Standort Deutschland auf- und auszubauen sowie dauerhaft zu etablieren. Ziel ist es, die Produkte stufenweise für die lokale Montage und Fertigung auf Basis europäischer Lieferketten weiterzuentwickeln und die Fertigung zu industrialisieren. Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG: „Das Joint Venture ist für HEIDELBERG der konsequente, nächste Schritt im strategischen Ausbau des Dual-Use-Geschäfts. Mit HDAT entwickeln wir uns zum schlagkräftigen Hightech-Anbieter in diesem Bereich. Unser strategischer Vorteil ist die Fähigkeit zur industriellen Skalierung mitten in Europa: Wir bringen alles mit, was ein neuer Player in diesem Umfeld leisten muss – nur im Faktor 100, bei Know-how, Erfahrung, Fachkräften, Fertigungsinfrastruktur und Investitionskraft. So sichern wir schnelle Lieferfähigkeit und Innovation, auch in den hohen Stückzahlen, die der Markt heute verlangt.“ Michael Wellenzohn, CEO von HD Advanced Technologies: „Mit ONBERG entsteht entlang einer gemeinsamen Roadmap der erste echte One-Stop-Shop für autonome Sicherheitssysteme in Europa. Wir vereinen das Beste aus zwei Welten: die führende Drohnen- und Sensortechnologie von OAS und 175 Jahre deutsche Maschinenbaukompetenz und Präzisionsmechanik. Dank der hohen Fertigungstiefe, der skalierbaren industriellen Kapazitäten und der Expertise im mechatronischen Präzisionsmaschinenbau von HEIDELBERG liefern wir operative Exzellenz auf höchstem Niveau. HDAT und OAS positionieren sich damit als starke Partner beim Aufbau einer souveränen nationalen Verteidigungsindustrie.“ „Dieses Joint Venture ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von ONDAS, die Produktion zu lokalisieren und die souveränen Verteidigungsfähigkeiten innerhalb der verbündeten Nationen zu stärken“, sagte Eric Brock, Vorsitzender und CEO von ONDAS. „Europa steht vor der dringenden Notwendigkeit, kritische Infrastrukturen, militärische Einrichtungen und zivile Vermögenswerte vor den sich entwickelnden Bedrohungen durch Drohnen zu schützen. Durch ONBERG verbinden wir amerikanisch-israelische Hightech-Innovationen im Verteidigungsbereich mit deutscher Industriekapazität und Präzisionsfertigung. Diese Partnerschaft ermöglicht einen schnellen Einsatz, eine industrialisierte Produktion und langfristige Widerstandsfähigkeit im europäischen Verteidigungsökosystem.“ Oshri Lugassy, Co-CEO von OAS, fügte hinzu: „ONBERG ist so strukturiert, dass es eine vollständig integrierte, mehrschichtige autonome Verteidigungsarchitektur bietet, die auf die europäischen Einsatzanforderungen zugeschnitten ist. Wir werden mit der Vermarktung und dem Einsatz unserer bewährten Iron Drone Raider- und ISR-Plattformen in Deutschland und der Ukraine beginnen und schrittweise mit lokalisierter Montage und Fertigung in die EU-Märkte expandieren. Durch den Aufbau von Produktions-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Integrationskapazitäten in Deutschland schaffen wir eine nachhaltige, skalierbare Plattform, die die langfristige strategische Autonomie Europas im Bereich der Verteidigungstechnologie unterstützt.“ Über HD Advanced Technologies: HD Advanced Technologies GmbH | HEIDELBERG Über Ondas Inc. Autonomous Drone & Wireless Technology | Ondas Holdings Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Investor-Relations- und Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung. Für weitere Informationen: Corporate Communications Thomas Fichtl Tel.: +49 6222 82-67123 E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com

Matthias Hartung Telefon: +49 6222 82-67174 E-Mail: matthias.hartung@heidelberg.com Investor Relations Sascha Donat Tel.: +49 6222 82-67120 E-Mail: Sascha.Donat@heidelberg.com Wichtiger Hinweis: Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. 18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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