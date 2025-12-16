FinLab Aktie

FinLab für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 121806 / ISIN: DE0001218063

16.12.2025 12:12:03

EQS-Adhoc: Heliad AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab.

EQS-Ad-hoc: Heliad AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Heliad AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab.

16.12.2025 / 12:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Heliad AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab.
 
Frankfurt am Main, 16. Dezember 2025 – Die Heliad AG (ISIN: DE0001218063) (die “Gesellschaft“) hat heute die am 14. November 2025 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 601.503 neue Aktien zu einem Bezugspreis von jeweils EUR 13,30 im Rahmen des Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre und einer sich daran anschließenden Privatplatzierung platziert.

Das Grundkapital der Heliad AG wird im Zuge der Transaktion von EUR 841.265,00 auf EUR 9.011.768,00 erhöht.
Vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft fließt der Heliad AG aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 7.999.989,90 zu. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur weiteren Finanzierung der Investitionsaktivitäten dienen.

Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen werden. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 12. Januar 2026. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 08. Januar 2026 vorgesehen.


Kontakt:
Heliad AG
Tel: +49 69 719 12 80 0
E-Mail: investor-relations@heliad.com


Ende der Insiderinformation

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heliad AG
Ulmenstraße 37-39
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0
Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 999
E-Mail: investor-relations@heliad.com
Internet: www.heliad.com
ISIN: DE0001218063
WKN: 121806
Indizes: Basic Board
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2246532

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246532  16.12.2025 CET/CEST

Aktien in diesem Artikel

FinLab AG 15,20 2,01% FinLab AG

