EQS-Adhoc: Heliad AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab.

16.12.2025 / 12:12 CET/CEST

Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen werden. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 12. Januar 2026. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 08. Januar 2026 vorgesehen. Frankfurt am Main, 16. Dezember 2025 – Die Heliad AG (ISIN: DE0001218063) (die “Gesellschaft“) hat heute die am 14. November 2025 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 601.503 neue Aktien zu einem Bezugspreis von jeweils EUR 13,30 im Rahmen des Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre und einer sich daran anschließenden Privatplatzierung platziert.Das Grundkapital der Heliad AG wird im Zuge der Transaktion von EUR 841.265,00 auf EUR 9.011.768,00 erhöht.Vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft fließt der Heliad AG aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 7.999.989,90 zu. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur weiteren Finanzierung der Investitionsaktivitäten dienen.Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen werden. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 12. Januar 2026. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 08. Januar 2026 vorgesehen.



Kontakt:

Heliad AG

Tel: +49 69 719 12 80 0

Kontakt:
Heliad AG
Tel: +49 69 719 12 80 0
E-Mail: investor-relations@heliad.com



