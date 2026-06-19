EQS-Adhoc: Hempro International GmbH beabsichtigt Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens

EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Insolvenz/Angespannte wirtschaftliche Situation

Hempro International GmbH beabsichtigt Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens



19.06.2026 / 13:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Die Geschäftsführung der Hempro International GmbH hat angekündigt einen Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Münster zu stellen.

Grund hierfür sind unter anderem die Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Hempro International GmbH infolge der geopolitischen Ereignisse. Trotz der zunächst hohen Nachfrage nach Hanf-Lebensmitteln und Hanf-Futtermitteln im Geschäftsjahr 2025 sind diese Nachfrage und die Umsätze infolge dieser geopolitischen Ereignisse seit März diesen Jahres deutlich zurückgegangen.

Die Antragstellung erfolgt zudem vor dem Hintergrund, dass im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen die SYNBIOTIC SE die operativen Entwicklungen ihrer Tochtergesellschaften auf den Prüfstand stellt und die finanzielle Unterstützung der Hempro International GmbH künftig nicht weiter fortführen wird. Hierdurch sollen weitere Mittelabflüsse vermieden und die finanziellen Ressourcen der SYNBIOTIC SE auf die strategischen Kernaktivitäten des Konzerns konzentriert werden.

Die SYNBIOTIC SE prüft derzeit die Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Über wesentliche weitere Entwicklungen wird SYNBIOTIC SE den Kapitalmarkt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen informieren.



Über SYNBIOTIC SE:

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.



SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.



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Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

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