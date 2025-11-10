EQS-Adhoc: HERMLE hebt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an

EQS-Ad-hoc: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

HERMLE hebt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an



10.11.2025 / 15:19 CET/CEST

HERMLE hebt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an Zwischenhoch durch Großaufträge aus dem Ausland Gosheim, 10. November 2025 – Umsatz und Ergebnis der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG könnten sich im Gesamtjahr 2025 deutlich besser entwickeln als bislang erwartet. Ursächlich dafür sind neue Großaufträge aus dem Ausland, die teilweise von Unternehmen mit Start-up-Charakter stammen und mit entsprechenden Chancen und Risiken verbunden sind. Die neuen Bestellungen sollen bis Ende des Jahres ausgeliefert werden. Daher verbessern sich die Aussichten von HERMLE für das Gesamtjahr deutlich. Konkret rechnet der schwäbische Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialist 2025 nun mit einem Umsatz, der knapp das Vorjahresniveau erreichen oder im günstigen Fall leicht darüber liegen kann. Bislang wurde ein Rückgang in einer Spanne vom oberen einstelligen Prozentbereich bis 15 % erwartet. Wegen der vielfältigen Belastungen aus bürokratischen Auflagen und nicht umgesetzten Reformversprechungen, Lohn- und Energiepreissteigerungen, des Drucks auf den Industriestandort Deutschland sowie Währungsverschiebungen wird das Betriebsergebnis allerdings trotzdem um 25 % bis 30 % abnehmen. Bisher wurde eine Verringerung um 40 % bis 80 % erwartet. Die Zahlen zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025 werden am 19. November 2025 in der Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres veröffentlicht. Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG Günther Beck Vorstand









Die Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren sowie von kompletten Automationslösungen aus einer Hand. 2024 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 487,9 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 85,3 Mio. Euro. HERMLE-Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Elektronik- und Chipindustrie, optischen Industrie, Energietechnik, dem Werkzeug- und Formenbau und der Automobilindustrie sowie deren Zulieferindustrien zum Einsatz. HERMLE-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt.

