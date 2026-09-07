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07.09.2026 13:50:04

EQS-Adhoc: hGears AG: Geschäftsführung der deutschen Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung wegen Zahlungsunfähigkeit

EQS-Ad-hoc: hGears AG / Schlagwort(e): Sonstiges
hGears AG: Geschäftsführung der deutschen Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung wegen Zahlungsunfähigkeit

07.09.2026 / 13:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

hGears AG: Geschäftsführung der deutschen Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung wegen Zahlungsunfähigkeit

 

Schramberg, 7. September 2026 – Der Vorstand der hGears AG teilt mit, dass die Geschäftsführung der deutschen Tochtergesellschaft, hGears Schramberg GmbH, heute beim zuständigen Amtsgericht Rottweil einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat. Der Grund für diesen Schritt ist der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bei der hGears GmbH aufgrund zu geringer Produktionsvolumina und einer für das aktuelle Geschäftsvolumen zu hohen Kostenbasis.

Das Verfahren betrifft ausschließlich die hGears Schramberg GmbH. Die hGears AG sowie die weiteren Gesellschaften der hGears Gruppe sind hiervon derzeit nicht betroffen. Ziel des Verfahrens ist es, die erforderliche Restrukturierung des Standorts Schramberg in einem geordneten rechtlichen Rahmen voranzutreiben und die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Aufstellung zu schaffen. Geplant ist, dass der Geschäftsbetrieb der hGears Schramberg GmbH nach Einreichung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens fortgeführt wird.

Die hGears AG prüft derzeit die Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Zwischen der hGears Schramberg GmbH und der hGears AG besteht ein Beherrschungsvertrag. Im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren können sich daraus grundsätzlich finanzielle Auswirkungen für die hGears AG ergeben, deren Art und Umfang vom weiteren Verlauf des Verfahrens abhängen.

Über wesentliche weitere Entwicklungen wird die hGears AG den Kapitalmarkt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen informieren.

Kontakt:

hGears AG
Christian Weiz
Head of Investor Relations
Brambach 38
78713 Schramberg

T: +49 (7422) 566 222
E: christian.weiz@hgears.com



Ende der Insiderinformation

07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: hGears AG
Brambach 38
78713 Schramberg
Deutschland
Telefon: +49 (7422) 566 0
Fax: +49 (7422) 566 883
E-Mail: info@hgears.com
Internet: https://hgears.com
ISIN: DE000A3CMGN3
WKN: A3CMGN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
LEI Code: 529900AHQOSBXKH09981
EQS News ID: 2394928

 
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2394928  07.09.2026 CET/CEST

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