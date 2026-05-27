EQS-Adhoc: HMS Bergbau AG: HMS Bergbau veröffentlicht Prognose für 2026 – Deutliches Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis erwartet

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HMS Bergbau AG: HMS Bergbau veröffentlicht Prognose für 2026 – Deutliches Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis erwartet



27.05.2026 / 17:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 HMS Bergbau veröffentlicht Prognose für 2026 – Deutliches Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis erwartet Umsatzanstieg auf 2,0 Mrd. Euro erwartet

Um Sondereffekte bereinigtes EBITDA soll von 22,4 Mio. Euro auf 35 Mio. Euro wachsen Berlin, 27. Mai 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, „HMS“), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen aus Deutschland, gibt die vom Vorstand heute beschlossene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt. Demnach erwartet die Gesellschaft einen Konzernumsatz von 2,0 Mrd. Euro (Vj.: nach vorläufigen Zahlen 1,22 Mrd. Euro) und ein EBITDA von 55 Mio. Euro. Das EBITDA in 2026 wird einen einmaligen Bewertungseffekt infolge der Erstkonsolidierung des Bergbauunternehmens Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika in Höhe von voraussichtlich rd. 20 Mio. Euro enthalten. Bereinigt um diesen Sondereffekt soll demnach das EBITDA in 2026 auf 35 Mio. Euro wachsen (Vj.: nach vorläufigen Zahlen 22,4 Mio. Euro). Ende der Insiderinformation



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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:



Erläuterungsteil Im Geschäftsjahr 2025 lagen der Umsatz und das EBITDA nach vorläufigen Zahlen (siehe Corporate News vom 14.04.2026) bei 1,22 Mrd. Euro bzw. 59,4 Mio. Euro. Positive Ergebnisbeiträge von rd. 37 Mio. Euro resultierten dabei aus einmaligen Bewertungseffekten, insbesondere aus der Erstkonsolidierung der Maatla Resources (Pty.) Ltd. Im bisherigen Jahresverlauf 2026 verzeichnete die HMS Bergbau AG eine sehr starke Geschäftsentwicklung. Entsprechend zuversichtlich blickt HMS auf seine weitere Entwicklung in den kommenden Monaten und darüber hinaus. Das Geschäft mit Flüssigbrennstoffen und Schmierstoffen entwickelt sich über den eigenen Erwartungen und wird 2026 signifikante Umsatzbeiträge leisten, die um ein Vielfaches über jenen des Vorjahres liegen werden. HMS hatte diesen Geschäftsbereich zuletzt deutlich ausgeweitet und unter anderem ein erfahrenes und international hervorragend aufgestelltes Team von Spezialisten im Bereich der maritimen Kraftstoffe übernommen. Positive Ergebnisbeiträge erwartet HMS zudem aus den beiden Minenprojekten Hoshoza in Südafrika und Maatla in Botswana, die im ersten Halbjahr 2026 die Produktion aufgenommen haben. Darüber hinaus setzt im Kohlemarkt wieder eine leichte Erholung ein, nachdem die Rohstoffpreise 2025 weitestgehend rückläufig waren. HMS profitiert dabei von seiner hervorragenden internationalen Marktstellung und der anhaltend hohen Nachfrage nach Kohle weltweit. Die Monate März und April 2026 waren für HMS die erfolgreichsten Monate der Firmengeschichte bezogen auf die von der Gesellschaft bewegte Tonnage. Kürzlich hat HMS darüber hinaus eine exklusive Abnahmevereinbarung für Chromerze mit einer südafrikanischen Minengesellschaft geschlossen (siehe Corporate News vom 21.05.2026). Die Vereinbarung sieht vor, dass HMS als weltweiter Vermarkter für die gesamte Fördermenge der Mine für mindestens 8 Jahre fungiert. Dieser Vertragsabschluss wird ebenfalls bereits 2026 einen positiven Einfluss auf Umsatz und Ergebnis haben. Dennis Schwindt, CEO von HMS Bergbau: „Basierend auf der sehr guten Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf, einer starken Nachfrage nach unseren Dienstleistungen und Lösungen in allen Geschäftsbereichen und einem für HMS intakten Rohstoffumfeld erwarten wir auch 2026 deutliches Wachstum. Unsere Mining-Aktivitäten haben nach intensiven Vorbereitungen den Betrieb aufgenommen. Wir verzeichnen in unseren verschiedenen Geschäftsbereichen Wachstum, sowohl bei flüssigen und festen Brennstoffen als auch bei Erzprodukten. Wir sehen uns sehr gut aufgestellt, den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortzusetzen und gleichzeitig neue Märkte zu erschließen.“ Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG zählt zu eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erze, Zement und anderen Produkten sowie zunehmend auch der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über hochwertige Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk. Unternehmenskontakt:

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