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01.07.2026 11:24:34

EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: CIMIC erwirbt 100 % der Anteile an Thiess

EQS-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
HOCHTIEF Aktiengesellschaft: CIMIC erwirbt 100 % der Anteile an Thiess

01.07.2026 / 11:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft gibt bekannt, dass ihre australische Tochtergesellschaft CIMIC Group Limited den Erwerb sämtlicher ausstehender Anteile an der Thiess Group Holdings Pty Ltd von Fonds, die von Elliott Advisors (UK) Ltd beraten werden, zu einem Kaufpreis von 1,18 Mrd. AUD abgeschlossen hat.
Durch die Transaktion wird Thiess wieder vollständig von CIMIC und mittelbar von HOCHTIEF gehalten. Thiess wird weiterhin als Anbieter für Bergbaudienstleistungen innerhalb der CIMIC Group tätig sein.
Der Erwerb wird voraussichtlich einen leicht positiven Effekt auf den operativen Konzerngewinn der HOCHTIEF Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2026 haben.

Kontakt:
johanna.fischer@hochtief.de
Johanna Fischer
Leiterin Konzernabteilung Recht & Compliance


Ende der Insiderinformation

01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Alfredstraße 236
45133 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0)201 824-1871
Fax: +49 (0)201 824-2750
E-Mail: investor-relations@hochtief.de
Internet: www.hochtief.de
ISIN: DE0006070006
WKN: 607000
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
EQS News ID: 2357906

 
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2357906  01.07.2026 CET/CEST

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