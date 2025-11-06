HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
06.11.2025
EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF erhöht die Prognose für den operativen Konzerngewinn im Jahr 2025
EQS-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Der Vorstand von HOCHTIEF hat heute beschlossen, die Prognose für den operativen Konzerngewinn für das laufende Geschäftsjahr auf 750 bis 780 Mio. Euro (bisher 680 bis 730 Mio. Euro) anzuheben. Die neue Guidance-Spanne entspricht einer Steigerung von 20-25% gegenüber dem Vorjahr (2024: 625 Mio. Euro). Die Erhöhung beruht auf einer aktualisierten Einschätzung der Geschäftsentwicklung für das vierte Quartal 2025. Der Vorstand erwartet nun vor allem aufgrund der sehr starken Gewinndynamik im Segment Turner eine Beschleunigung des operativen Gewinnwachstums im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2025.
HOCHTIEF wird heute, am 6. November 2025, seinen vollständigen Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2025 um 14:30 Uhr MEZ veröffentlichen.
Der operative Konzerngewinn entspricht dem um nicht-operative Effekte bereinigten nominalen Nettoergebnis.
Kontakt:
johanna.fischer@hochtief.de
Ende der Insiderinformation
