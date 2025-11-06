HOCHTIEF Aktie

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

06.11.2025 12:17:14

EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF erhöht die Prognose für den operativen Konzerngewinn im Jahr 2025

EQS-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung
HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF erhöht die Prognose für den operativen Konzerngewinn im Jahr 2025

06.11.2025 / 12:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand von HOCHTIEF hat heute beschlossen, die Prognose für den operativen Konzerngewinn für das laufende Geschäftsjahr auf 750 bis 780 Mio. Euro (bisher 680 bis 730 Mio. Euro) anzuheben. Die neue Guidance-Spanne entspricht einer Steigerung von 20-25% gegenüber dem Vorjahr (2024: 625 Mio. Euro). Die Erhöhung beruht auf einer aktualisierten Einschätzung der Geschäftsentwicklung für das vierte Quartal 2025. Der Vorstand erwartet nun vor allem aufgrund der sehr starken Gewinndynamik im Segment Turner eine Beschleunigung des operativen Gewinnwachstums im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2025.
HOCHTIEF wird heute, am 6. November 2025, seinen vollständigen Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2025 um 14:30 Uhr MEZ veröffentlichen.

Der operative Konzerngewinn entspricht dem um nicht-operative Effekte bereinigten nominalen Nettoergebnis.
Kontakt:
johanna.fischer@hochtief.de


Ende der Insiderinformation

06.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Alfredstraße 236
45133 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0)201 824-1871
Fax: +49 (0)201 824-2750
E-Mail: investor-relations@hochtief.de
Internet: www.hochtief.de
ISIN: DE0006070006
WKN: 607000
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2225158

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2225158  06.11.2025 CET/CEST

