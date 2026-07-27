HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
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27.07.2026 12:26:34
EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF erhöht Prognose für den operativen Konzerngewinn im Geschäftsjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Der Vorstand von HOCHTIEF hat heute beschlossen, die Prognose für den operativen Konzerngewinn für das Geschäftsjahr 2026 auf 1.025 bis 1.100 Mio. Euro (bisher: 950 bis 1.025 Mio. Euro) anzuheben. Die neue Guidance-Spanne entspricht einer Steigerung von rund 30 bis 40 % gegenüber dem Vorjahr. Zuvor war HOCHTIEF von einer Steigerung von 20 bis 30 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.
Die Erhöhung beruht auf der positiven Geschäftsentwicklung und ist insbesondere auf Turner zurückzuführen, das eine sehr starke Nachfrageentwicklung im Rechenzentrumsmarkt verzeichnet.
Die Prognose für Turners operatives Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2026 wird auf 1.400 bis 1.460 Mio. US-Dollar (bisher: 1.300 bis 1.350 Mio. US-Dollar) angehoben. Die neue Guidance-Spanne entspricht einer Steigerung von 35 bis 40 % gegenüber dem Vorjahr. Zuvor war Turner von einer Steigerung von 25 bis 30 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.
Der operative Konzerngewinn entspricht dem um nicht-operative Effekte bereinigten nominalen Konzerngewinn. Die Prognosen stehen unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen.
HOCHTIEF wird heute, am 27. Juli 2026, seinen vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2026 um 14:00 Uhr MESZ veröffentlichen.
Kontakt:
johanna.fischer@hochtief.de
Leiterin Konzernabteilung Recht & Compliance
Ende der Insiderinformation
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|ISIN:
|DE0006070006
|WKN:
|607000
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|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
|LEI Code:
|529900Y25S8NZIYTT924
|EQS News ID:
|2371966
|Ende der Mitteilung
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