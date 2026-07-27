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27.07.2026 12:26:34

EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF erhöht Prognose für den operativen Konzerngewinn im Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF erhöht Prognose für den operativen Konzerngewinn im Geschäftsjahr 2026

27.07.2026 / 12:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand von HOCHTIEF hat heute beschlossen, die Prognose für den operativen Konzerngewinn für das Geschäftsjahr 2026 auf 1.025 bis 1.100 Mio. Euro (bisher: 950 bis 1.025 Mio. Euro) anzuheben. Die neue Guidance-Spanne entspricht einer Steigerung von rund 30 bis 40 % gegenüber dem Vorjahr. Zuvor war HOCHTIEF von einer Steigerung von 20 bis 30 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

Die Erhöhung beruht auf der positiven Geschäftsentwicklung und ist insbesondere auf Turner zurückzuführen, das eine sehr starke Nachfrageentwicklung im Rechenzentrumsmarkt verzeichnet.

Die Prognose für Turners operatives Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2026 wird auf 1.400 bis 1.460 Mio. US-Dollar (bisher: 1.300 bis 1.350 Mio. US-Dollar) angehoben. Die neue Guidance-Spanne entspricht einer Steigerung von 35 bis 40 % gegenüber dem Vorjahr. Zuvor war Turner von einer Steigerung von 25 bis 30 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.
Der operative Konzerngewinn entspricht dem um nicht-operative Effekte bereinigten nominalen Konzerngewinn. Die Prognosen stehen unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen.

HOCHTIEF wird heute, am 27. Juli 2026, seinen vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2026 um 14:00 Uhr MESZ veröffentlichen.

Kontakt:
johanna.fischer@hochtief.de
Leiterin Konzernabteilung Recht & Compliance


Ende der Insiderinformation

27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Alfredstraße 236
45133 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0)201 824-1871
Fax: +49 (0)201 824-2750
E-Mail: investor-relations@hochtief.de
Internet: www.hochtief.de
ISIN: DE0006070006
WKN: 607000
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
LEI Code: 529900Y25S8NZIYTT924
EQS News ID: 2371966

 
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2371966  27.07.2026 CET/CEST

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