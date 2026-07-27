HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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27.07.2026 12:26:34

EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF raises operational net profit guidance for financial year 2026

EQS-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Key word(s): Forecast / Full year
HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF raises operational net profit guidance for financial year 2026

27-Jul-2026 / 12:26 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Executive Board of HOCHTIEF has today decided to raise its operational net profit guidance for the 2026 financial year to between EUR 1,025 million and EUR 1,100 million. This represents an increase of approximately 30% to 40% year on year. Previously, HOCHTIEF had guided for operational net profit of between EUR 950 million and EUR 1,025 million for 2026, an increase of 20% to 30% year on year.

This guidance increase is based on positive business performance and is mainly driven by Turner, which is experiencing very strong demand growth in the data center market.

Turner’s 2026 operational profit before tax guidance is increased to between US$1,400 million and US$1,460 million, up 35% to 40% year on year. Previously Turner’s guidance had been US$1,300 million to US$1,350 million, up 25% to 30% year on year.

Operational net profit corresponds to the nominal net profit adjusted for non-operational items. Guidance is subject to market conditions.

HOCHTIEF will publish its 2026 half-year financial report today at 2pm CEST.

Contact:
johanna.fischer@hochtief.de
Head of Corporate Department Legal & Compliance


End of Inside Information

27-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Alfredstraße 236
45133 Essen
Germany
Phone: +49 (0)201 824-1871
Fax: +49 (0)201 824-2750
E-mail: investor-relations@hochtief.de
Internet: www.hochtief.de
ISIN: DE0006070006
WKN: 607000
Indices: DAX
Listed: Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Munich, Tradegate BSX; Regulated Unofficial Market in Hanover, Stuttgart
LEI Code: 529900Y25S8NZIYTT924
EQS News ID: 2371966

 
End of Announcement EQS News Service

2371966  27-Jul-2026 CET/CEST

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HOCHTIEF AG 445,80 0,09% HOCHTIEF AG

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