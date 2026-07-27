HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
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27.07.2026 12:26:34
EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF raises operational net profit guidance for financial year 2026
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EQS-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Key word(s): Forecast / Full year
The Executive Board of HOCHTIEF has today decided to raise its operational net profit guidance for the 2026 financial year to between EUR 1,025 million and EUR 1,100 million. This represents an increase of approximately 30% to 40% year on year. Previously, HOCHTIEF had guided for operational net profit of between EUR 950 million and EUR 1,025 million for 2026, an increase of 20% to 30% year on year.
This guidance increase is based on positive business performance and is mainly driven by Turner, which is experiencing very strong demand growth in the data center market.
Turner’s 2026 operational profit before tax guidance is increased to between US$1,400 million and US$1,460 million, up 35% to 40% year on year. Previously Turner’s guidance had been US$1,300 million to US$1,350 million, up 25% to 30% year on year.
Operational net profit corresponds to the nominal net profit adjusted for non-operational items. Guidance is subject to market conditions.
HOCHTIEF will publish its 2026 half-year financial report today at 2pm CEST.
Contact:
johanna.fischer@hochtief.de
Head of Corporate Department Legal & Compliance
End of Inside Information
27-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HOCHTIEF Aktiengesellschaft
|Alfredstraße 236
|45133 Essen
|Germany
|Phone:
|+49 (0)201 824-1871
|Fax:
|+49 (0)201 824-2750
|E-mail:
|investor-relations@hochtief.de
|Internet:
|www.hochtief.de
|ISIN:
|DE0006070006
|WKN:
|607000
|Indices:
|DAX
|Listed:
|Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Munich, Tradegate BSX; Regulated Unofficial Market in Hanover, Stuttgart
|LEI Code:
|529900Y25S8NZIYTT924
|EQS News ID:
|2371966
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2371966 27-Jul-2026 CET/CEST
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|12.05.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|14.07.26
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|16.06.26
|HOCHTIEF Market-Perform
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|13.05.26
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|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|445,80
|0,09%