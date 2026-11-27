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HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Nachfolgeregelung im Aufsichtsrat – Dr. John Feldmann legt sein Mandat im Aufsichtsrat zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2027 nieder



27.11.2026 / 14:41 CET/CEST

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Nachfolgeregelung im Aufsichtsrat – Dr. John Feldmann legt sein Mandat im Aufsichtsrat zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2027 nieder

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 27. November 2026

Der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405), Dr. John Feldmann hat heute den Vorstand der HORNBACH Management AG informiert, dass er sein Mandat im Aufsichtsrat mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2027 niederlegt. Auch der stellvertretende Vorsitzende, Martin Hornbach, wird zum selben Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.

Nach dem erfolgreich begleiteten Generationenwechsel im Vorstand sollen nun auch die Nachfolge im Aufsichtsrats geregelt und durch eine stärkere Staffelung der Amtszeiten („Staggered Board“) die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Erneuerung des Gremiums geschaffen werden.

Der Aufsichtsrat der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA ist zuversichtlich, der Hauptversammlung am 9. Juli 2027 geeignete Kandidaten für die Wahl vorschlagen zu können. Als Nachfolger für den Vorsitz des Aufsichtsrats ist Aufsichtsratsmitglied Michael Heinz vorgesehen.

Dr. John Feldmann legt darüber hinaus seine Mandate in den Aufsichtsräten der Konzerngesellschaften HORNBACH Management AG und HORNBACH Baumarkt AG zum Ablauf der jeweiligen ordentlichen Hauptversammlung 2027 nieder.

Kontakt:Antje KelbertLeiterin Investor RelationsHORNBACH Holding AG & Co. KGaATel. +49 (0) 6348 602444antje.kelbert@hornbach.com