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07.09.2026 19:19:13

EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Umsatz und bereinigtes EBIT in Q2 2026/27 über Vorjahresniveau – Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

EQS-Ad-hoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Umsatz und bereinigtes EBIT in Q2 2026/27 über Vorjahresniveau – Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

07.09.2026 / 19:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Umsatz und bereinigtes EBIT in Q2 2026/27 über Vorjahresniveau – Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 7. September 2026

Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Nettoumsatz der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405) in Q2 2026/27 (1. Juni 2026 bis 31. August 2026) aufgrund robuster Kundennachfrage und eines positiven Kalendereffekts (+1,3 Verkaufstage) um 7,3% auf 1.813,7 Mio. EUR (Q2 2025/26: 1.689,9 Mio. EUR). Infolge des daraus resultierenden Rohertragswachstums erhöhte sich das bereinigte EBIT trotz anhaltenden Kostendrucks um 12,8% auf 124,6 Mio. EUR (Q2 2025/26: 110,5 Mio. EUR).

Die Entwicklung von Nettoumsatz und bereinigtem EBIT im 6-Monats-Zeitraum (1. März 2026 bis 31. August 2026) liegt im Rahmen der am 19. Mai 2026 veröffentlichten Jahresprognose. Angesichts anhaltender geopolitischer Risiken, die sich u. a. auf Konsumstimmung, Einkaufspreise und Logistikkosten auswirken können, erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2026/27 weiterhin einen Nettoumsatz auf oder leicht über* dem Vorjahresniveau (6.433,9 Mio. EUR) sowie ein bereinigtes EBIT auf** dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 (264,7 Mio. EUR).

Prognose-Nomenklatur:

* Umsatz: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -2% bis +2% | „Leicht“ = +/-2% bis +/-6% | „Deutlich“ = >+/-6%.
** Bereinigtes EBIT: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -5% bis +5% | „Leicht“ = +/-5% bis +/-12% | „Deutlich“ = >+/-12%.

 

Die vorläufigen Zahlen für Q2/6M 2026/27 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Mio. EUR Q2 2026/27 Q2 2025/26 Veränderung 6M 2026/27 6M 2025/26 Veränderung
Nettoumsatz 1.813,7 1.689,9 +7,3% 3.816,2 3.599,1 +6,0%
Bereinigtes EBIT 124,6 110,5 +12,8% 285,6 272,2 +4,9%

 

Die endgültigen Finanzergebnisse für 6M 2026/27 werden am 29. September 2026 veröffentlicht. An diesem Tag findet auch eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten statt.

Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/alternative-leistungskennzahlen/

 

Kontakt:
Antje Kelbert
Leiterin Investor Relations
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Tel. +49 (0) 6348 602444
antje.kelbert@hornbach.com


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07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim (Pfalz)
Deutschland
ISIN: DE0006083405
WKN: 608340
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900EGQZ79V21LBL44
EQS News ID: 2395212

 
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2395212  07.09.2026 CET/CEST

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