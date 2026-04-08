Horus Aktie
WKN: 520412 / ISIN: DE0005204127
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08.04.2026 11:56:53
EQS-Adhoc: Horus AG: Jahresabschluss 2025/Vorläufiges Ergebnis
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EQS-Ad-hoc: Horus AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Horus AG: Jahresabschluss 2025/Vorläufiges Ergebnis
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Horus AG
|Lütticher Straße 8a
|50674 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221 / 2403496
|Fax:
|03212/ 4151943
|E-Mail:
|mail@horus-ag.de
|Internet:
|www.horus-ag.de
|ISIN:
|DE0005204127
|WKN:
|520412
|Börsen:
|Freiverkehr in München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2305010
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2305010 08.04.2026 CET/CEST
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