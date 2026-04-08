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08.04.2026 11:56:53

EQS-Adhoc: Horus AG: Jahresabschluss 2025/Vorläufiges Ergebnis

EQS-Ad-hoc: Horus AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Horus AG: Jahresabschluss 2025/Vorläufiges Ergebnis

08.04.2026 / 11:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Horus AG: Jahresabschluss 2025/Vorläufiges Ergebnis

Die Horus AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Verlust abgeschlossen. Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Horus AG für das Geschäftsjahr 2025 zeichnet sich ein vorläufiger Jahresfehlbetrag (ungeprüft) von 306 TEUR ab (Geschäftsjahr 2024: Jahresfehlbetrag 6 TEUR).

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 wird - nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der voraussichtlich im 2. Quartal 2026 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen.

Köln, den 8. April 2026

Der Vorstand

Ansprechpartner für Rückfragen:
Dr. Johannes Blome-Drees
Vorstand der Horus AG,
Lütticher Straße 8a, 50674 Köln

E-Mail: mail@horus-ag.de
Internet: www.horus-ag.de



Ende der Insiderinformation

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Horus AG
Lütticher Straße 8a
50674 Köln
Deutschland
Telefon: 0221 / 2403496
Fax: 03212/ 4151943
E-Mail: mail@horus-ag.de
Internet: www.horus-ag.de
ISIN: DE0005204127
WKN: 520412
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart
EQS News ID: 2305010

 
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2305010  08.04.2026 CET/CEST

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