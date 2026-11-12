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12.11.2026 18:14:03

EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: Daniel Grieder legt Amt als CEO zum 31. Dezember 2026 nieder - David Epstein ab 1. Januar 2027 zum CEO der HUGO BOSS AG bestellt

EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
HUGO BOSS AG: Daniel Grieder legt Amt als CEO zum 31. Dezember 2026 nieder - David Epstein ab 1. Januar 2027 zum CEO der HUGO BOSS AG bestellt

12.11.2026 / 18:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Daniel Grieder hat sich entschieden, sein Amt als Vorstandsvorsitzender der HUGO BOSS AG niederzulegen und das Unternehmen auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 zu verlassen. Im Zuge dieser Entscheidung hat der Aufsichtsrat von HUGO BOSS David Epstein mit Wirkung zum 1. Januar 2027 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. 

Seit seinem Amtsantritt im Juni 2021 hat Daniel Grieder die Transformation von HUGO BOSS im Rahmen der CLAIM 5-Strategie entscheidend geprägt. Der Relaunch von BOSS und HUGO hat beiden Marken neue Dynamik verliehen – mit klar differenzierten Identitäten, einer zeitgemäßen visuellen Sprache und globalen Kampagnen, die eine jüngere und breitere Zielgruppe erreichen. Gleichzeitig hat HUGO BOSS sein Vertriebs- und Partnernetzwerk weiterentwickelt und eine Omnichannel-Plattform aufgebaut, die das stationäre Geschäft mit dem digitalen Angebot verbindet. Darüber hinaus wurde der Campus in Metzingen modernisiert und erweitert sowie der Digital Campus in Porto integriert, wodurch digitale Expertise noch enger mit den Teams weltweit vernetzt wurde. 

David Epstein wechselt von der Frasers Group zu HUGO BOSS, wo er seit 2024 als Chief Brand Partnerships Officer die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxury verantwortet. Zuvor war er fünf Jahre lang Managing Director der Premium- und Luxury-Divisionen der Frasers Group und entwickelte deren Positionierung und Markenportfolios weiter. In seinen mehr als zehn Jahren bei der Frasers Group wirkte er maßgeblich an der Weiterentwicklung der Elevation Strategy, dem Ausbau von Markenpartnerschaften und der Stärkung der Geschäftsbeziehungen mit.  


 


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12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUGO BOSS AG
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72555 Metzingen
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Telefon: +49 (0)712 394-0
Fax: +49 (0)712 394-80259
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2434090  12.11.2026 CET/CEST

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