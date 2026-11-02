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02.11.2026 23:11:33

EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS PASST AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 AN

EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
HUGO BOSS AG: HUGO BOSS PASST AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 AN

02.11.2026 / 23:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HUGO BOSS passt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nun für das Gesamtjahr einen währungsbereinigten Rückgang des Konzernumsatzes im hohen einstelligen Prozentbereich (zuvor: währungsbereinigter Rückgang des Konzernumsatzes im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich). Das EBIT wird 2026 nun in einer Bandbreite von 250 Mio. EUR bis 300 Mio. EUR erwartet (zuvor: 300 Mio. EUR bis 350 Mio. EUR). Dies berücksichtigt sowohl höhere nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf IT-Assets infolge der sich rasch wandelnden Entwicklungen im Bereich KI und Technologie als auch vorsichtigere Annahmen hinsichtlich der Konsumnachfrage. Das kurzfristige operative Nettovermögen (TNWC) wird nun bei rund 21 % des Konzernumsatzes erwartet (zuvor: rund 20 % des Konzernumsatzes), was insbesondere auf geringere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen infolge angepasster Zahlungsziele gegenüber Lieferanten zurückzuführen ist. Investitionen werden voraussichtlich zwischen 4 % und 5 % des Konzernumsatzes liegen (zuvor: rund 4 % des Konzernumsatzes). Dies reflektiert den strategischen Erwerb einer bislang angemieteten Logistikimmobilie am Hauptsitz des Unternehmens zur Unterstützung der langfristigen operativen Effizienz.

Im dritten Quartal ging der Konzernumsatz währungsbereinigt um 5 % zurück, während er sich in Konzernwährung um 4 % auf 946 Mio. EUR verringerte (Q3 2025: 989 Mio. EUR). Die Umsatzentwicklung spiegelt sowohl die laufende strategische Refokussierung des Geschäfts im Rahmen von CLAIM 5 TOUCHDOWN als auch die verhaltene Konsumnachfrage in wichtigen Märkten wider. Die Bruttomarge stieg um 220 Basispunkte auf 63,3 % (Q3 2025: 61,2 %), unterstützt durch anhaltende Effizienzsteigerungen in der Beschaffung sowie eine optimierte Preisgestaltung. Die operativen Aufwendungen stiegen um 2 %, wobei höhere Verwaltungsaufwendungen den Rückgang der Vertriebs- und Marketingaufwendungen mehr als ausglichen. Infolgedessen belief sich das operative Ergebnis (EBIT) im dritten Quartal auf 81 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 8,6 % entspricht (Q3 2025: 95 Mio. EUR; 9,6 %).
Die vollständigen Ergebnisse des dritten Quartals werden am 3. November 2026 veröffentlicht.

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E-Mail: carolin_westermann@hugoboss.com

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