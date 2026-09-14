HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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14.09.2026 08:00:43
EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: STEPHAN STURM LEGT MANDAT ALS VORSITZENDER UND MITGLIED DES AUFSICHTSRATS VON HUGO BOSS NIEDER
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EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Metzingen, 14. September 2026 - Stephan Sturm hat sich entschieden, sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der HUGO BOSS AG mit Wirkung zum 15. Oktober 2026 niederzulegen. Die Entscheidung folgt auf konstruktive Gespräche vor dem Hintergrund der jüngsten Veränderungen in der Aktionärsstruktur von HUGO BOSS. Stephan Sturm wird sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats von HUGO BOSS bis zur Wahl eines Nachfolgers, längstens jedoch bis zu seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat, weiter ausüben und damit während dieses Zeitraums Kontinuität sowie eine geordnete Übergabe sicherstellen.
Der Aufsichtsrat wird den Prozess zur künftigen Besetzung des Aufsichtsratsvorsitzes sowie zur Nachfolge von Stephan Sturm im Aufsichtsrat unmittelbar einleiten. Über die weitere Entwicklung wird das Unternehmen zu gegebener Zeit informieren.
Stephan Sturm wurde auf der Hauptversammlung am 15. Mai 2025 in den Aufsichtsrat von HUGO BOSS gewählt und anschließend zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.
Kontakt:
Christian Stöhr
Senior Vice President Investor Relations
Phone: +49 7123 94-87563
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
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|72555 Metzingen
|Deutschland
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|+49 (0)712 394-0
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|E-Mail:
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|ISIN:
|DE000A1PHFF7
|WKN:
|A1PHFF
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|529900LFVU534EBRXD13
|EQS News ID:
|2398330
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