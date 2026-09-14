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14.09.2026 08:00:43

EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: STEPHAN STURM TO STEP DOWN AS CHAIRMAN AND MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF HUGO BOSS

EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Key word(s): Personnel decisions / Supervisory Board
HUGO BOSS AG: STEPHAN STURM TO STEP DOWN AS CHAIRMAN AND MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF HUGO BOSS

14-Sep-2026 / 08:00 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Metzingen, September 14, 2026 - Stephan Sturm has decided to step down as member of the Supervisory Board of HUGO BOSS AG effective October 15, 2026. The decision follows constructive discussions against the backdrop of the recent changes in HUGO BOSS’ shareholder structure. Stephan Sturm will continue to serve as Chairman of the Supervisory Board of HUGO BOSS until a successor has been elected and no later than his departure from the Supervisory Board, thereby ensuring continuity throughout this period and facilitating an orderly handover.

The Supervisory Board will initiate the process regarding the future chairmanship and the succession of Stephan Sturm on the Supervisory Board immediately. The Company will provide an update in due course.

Stephan Sturm was elected to the Supervisory Board of HUGO BOSS at the Annual General Meeting on May 15, 2025, and subsequently elected Chairman of the Supervisory Board.

Contact:
Christian Stöhr
Senior Vice President Investor Relations
Phone: +49 7123 94-87563


End of Inside Information

14-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Germany
Phone: +49 (0)712 394-0
Fax: +49 (0)712 394-80259
E-mail: info@hugoboss.com
Internet: www.hugoboss.com
ISIN: DE000A1PHFF7
WKN: A1PHFF
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Munich, Tradegate BSX
LEI Code: 529900LFVU534EBRXD13
EQS News ID: 2398330

 
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2398330  14-Sep-2026 CET/CEST

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