EQS-Adhoc: HWK 1365 SE reduziert Prognose 2025

HWK 1365 SE

HWK 1365 SE reduziert Prognose 2025



09.12.2025 / 10:32 CET/CEST

HWK 1365 SE reduziert Prognose 2025

Königsbronn, 09. Dezember 2025 – Auf Basis der aktuell laufenden Aufstellung und Abstimmung der Jahresplanung 2026 einschließlich einer Vorausschau auf die Folgejahre sowie vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung von Auftragseingang und Auftragsbestand ist es erforderlich, sowohl die Prognose der HWK 1365 SE für das Jahr 2025 zu reduzieren als auch eine erste Vorausschau auf die Planung 2026 zu geben.

Das Jahresergebnis und die Finanzierung der HWK 1365 SE hängt vollständig von ihrer Tochtergesellschaft, der Hüttenwerke Königsbronn GmbH, ab. Diese wird im Jahr 2025 voraussichtlich eine Gesamtleistung von rund 15,4 Mio. Euro erzielen (2024: 18,4 Mio. Euro) und damit das geplante Wachstum im Vergleich zum Vorjahr nicht erreichen.

Für das Jahr 2025 ist nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Konzernverlust der HWK 1365 SE in einem mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich auszugehen. Die bisherige Prognose lag bei -0,6 Mio. Euro bis -1,0 Mio. Euro.

Die Anpassung der Prognose ist im Wesentlichen auf die deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibende Nachfrage im Kerngeschäft der operativen Tochtergesellschaft, auf höhere Holdingkosten der HWK 1365 SE sowie auf voraussichtlich außerplanmäßige (Impairment) Abschreibungen auf den Beteiligungs- bzw. Unternehmenswert der Hüttenwerke Königsbronn GmbH zurückzuführen. Diese Faktoren belasten das Konzernergebnis spürbar, wobei die Abschreibungen selbst nicht liquiditätswirksam sind.

Die schwierige, marktbedingt belastete wirtschaftliche Situation wird nach aktueller Einschätzung auch im Jahr 2026 anhalten, worauf mit Kostensenkung in allen Bereichen reagiert wird. Die Themen Kostensenkung und Liquiditätsmanagement stehen insofern im Mittelpunkt der Steuerung – sowohl auf Ebene der Hüttenwerke Königsbronn GmbH als auch der HWK 1365 SE.



