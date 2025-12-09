TERENTIUS Aktie

TERENTIUS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMG8 / ISIN: DE000A3CMG80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 10:32:33

EQS-Adhoc: HWK 1365 SE reduziert Prognose 2025

EQS-Ad-hoc: HWK 1365 SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
HWK 1365 SE reduziert Prognose 2025

09.12.2025 / 10:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HWK 1365 SE reduziert Prognose 2025

Königsbronn, 09. Dezember 2025 – Auf Basis der aktuell laufenden Aufstellung und Abstimmung der Jahresplanung 2026 einschließlich einer Vorausschau auf die Folgejahre sowie vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung von Auftragseingang und Auftragsbestand ist es erforderlich, sowohl die Prognose der HWK 1365 SE für das Jahr 2025 zu reduzieren als auch eine erste Vorausschau auf die Planung 2026 zu geben.

Das Jahresergebnis und die Finanzierung der HWK 1365 SE hängt vollständig von ihrer Tochtergesellschaft, der Hüttenwerke Königsbronn GmbH, ab. Diese wird im Jahr 2025 voraussichtlich eine Gesamtleistung von rund 15,4 Mio. Euro erzielen (2024: 18,4 Mio. Euro) und damit das geplante Wachstum im Vergleich zum Vorjahr nicht erreichen.

Für das Jahr 2025 ist nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Konzernverlust der HWK 1365 SE in einem mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich auszugehen. Die bisherige Prognose lag bei -0,6 Mio. Euro bis -1,0 Mio. Euro.

Die Anpassung der Prognose ist im Wesentlichen auf die deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibende Nachfrage im Kerngeschäft der operativen Tochtergesellschaft, auf höhere Holdingkosten der HWK 1365 SE sowie auf voraussichtlich außerplanmäßige (Impairment) Abschreibungen auf den Beteiligungs- bzw. Unternehmenswert der Hüttenwerke Königsbronn GmbH zurückzuführen. Diese Faktoren belasten das Konzernergebnis spürbar, wobei die Abschreibungen selbst nicht liquiditätswirksam sind.

Die schwierige, marktbedingt belastete wirtschaftliche Situation wird nach aktueller Einschätzung auch im Jahr 2026 anhalten, worauf mit Kostensenkung in allen Bereichen reagiert wird. Die Themen Kostensenkung und Liquiditätsmanagement stehen insofern im Mittelpunkt der Steuerung – sowohl auf Ebene der Hüttenwerke Königsbronn GmbH als auch der HWK 1365 SE.
 

Kontakt für Rückfragen  
HWK 1365 SE
Fabian Lorenz
T: +49 221 29 83 15 88
M: investorrelation@hwk1365.de
www.hwk1365.de

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.



Ende der Insiderinformation

09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HWK 1365 SE
Heidenheimer Str. 1
89551 Königsbronn
Deutschland
E-Mail: investorrelation@hwk1365.de
Internet: www.hwk1365.de
ISIN: DE000A3CMG80
WKN: A3CMG8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2242394

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2242394  09.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TERENTIUS SE Inhaber-Aktmehr Nachrichten

Analysen zu TERENTIUS SE Inhaber-Aktmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TERENTIUS SE Inhaber-Akt 19,00 0,00% TERENTIUS SE Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:47 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen