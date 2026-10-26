Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|
26.10.2026 20:00:43
EQS-Adhoc: Hypoport SE: Gross profit growth and increase in EBIT in Q1-Q3 2026
|
EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Key word(s): Results / Quarter
Inside information pursuant to article 17 of the Market Abuse Regulation (MAR)
Hypoport SE: Gross profit growth and increase in EBIT in Q1-Q3 2026
Berlin, 26 October 2026: In today's board meeting, the preliminary business figures of the Hypoport Group for the third quarter of 2026 and Q1-Q3 2026 were evaluated.
On this basis the Management Board expects the following results for Q3/26 and Q1-Q3/26:
Group:
Real Estate & Mortgage Platforms segment:
Financing Platforms segment:
Insurance Platforms segment:
Hypoport will publish its final Q1-Q3 2026 results as planned on Monday, 9 November 2026.
Contact
Jan H. Pahl
Head of Investor Relations // IRO
Phone: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Mobile: +49 (0)176 / 965 125 19
Email: ir@hypoport.de
Hypoport SE
Heidestr. 8
10557 Berlin
Germany
Key data on Hypoport's shares
Hypoport SE
Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard)
ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Stock exchanges symbol HYQ
End of Inside Information
26-Oct-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Hypoport SE
|Heidestraße 8
|10557 Berlin
|Germany
|Phone:
|+4930420861942
|E-mail:
|ir@hypoport.de
|Internet:
|www.hypoport.de
|ISIN:
|DE0005493365
|WKN:
|549336
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200GNIFXXP6KRYQ46
|EQS News ID:
|2422548
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2422548 26-Oct-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Hypoport SE
|
20:00
|EQS-Adhoc: Hypoport SE: Gross profit growth and increase in EBIT in Q1-Q3 2026 (EQS Group)
|
20:00
|EQS-Adhoc: Hypoport SE: Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten (EQS Group)
|
17:58
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Hypoport SE
|22.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Hypoport SE
|79,50
|-5,02%
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