28.04.2026 18:43:44

EQS-Adhoc: Hypoport SE: Gross profit growth and significant increase in EBIT in Q1/26

EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Key word(s): Results / Quarter
Hypoport SE: Gross profit growth and significant increase in EBIT in Q1/26

28-Apr-2026 / 18:43 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Inside information pursuant to article 17 of the Market Abuse Regulation (MAR)

 

Hypoport SE: Gross profit growth and significant increase in EBIT in Q1/26

 

Berlin, April 28, 2026: In today's board meeting, the preliminary business figures of the Hypoport Group for the first quarter of 2026 were evaluated.

 

On this basis the Management Board expects the following results for Q1/26:

 

Group:

 

  • Gross profit: €71 million (Q1/25: €66 million)
  • EBIT: €12.1 million (Q1/25: €8.6 million)

 

 

Real Estate & Mortgage Platforms segment:

 

  • Gross profit: €43 million (Q1/25: €41 million)
  • EBIT: €13.7 million (Q1/25: €12.7 million)

 

 

Financing Platforms segment:

 

  • Gross profit: €18 million (Q1/25: €16 million)
  • EBIT: €2.1 million (Q1/25: €0.5 million)

 

 

Insurance Platforms segment:

 

  • Gross profit: €9 million (Q1/25: €8 million)
  • EBIT: €0.6 million (Q1/25: €0.2 million)

 


The positive development of the Group was therefore driven by all three operating segments.

 

Hypoport will publish its final Q1/26 results as planned on Monday, May 11, 2026.

 

Contact

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

 

Phone: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobile: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

 

Hypoport SE

Heidestr. 8

10557 Berlin

Germany

 

 

Key data on Hypoport's shares

Hypoport SE

Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard)

ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Stock exchanges symbol HYQ



End of Inside Information

