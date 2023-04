EQS-Adhoc: Hypoport SE: Profitabler Jahresstart trotz schwachem Marktumfeld

EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Hypoport SE: Profitabler Jahresstart trotz schwachem Marktumfeld



24.04.2023 / 19:30 CET/CEST

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Hypoport SE: Profitabler Jahresstart trotz schwachem Marktumfeld Berlin, 24. April 2023: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das erste Quartal 2023 ausgewertet. Der Hypoport-Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgende Ergebnisentwicklung: Die Entwicklung gegenüber Q1 2022 zeigt sich demnach wie folgt: Umsatz Q1 2023: ca. -30% auf 94 Mio. Euro (Q1 2022: 136 Mio. Euro)

EBITDA Q1 2023: ca. -60% auf 9 Mio. Euro (Q1 2022: 25 Mio. Euro)

EBIT Q1 2023: ca. -90% auf 1 Mio. Euro (Q1 2022: 17 Mio. Euro)

Hauptgrund für den deutlichen Umsatz- und EBIT-Rückgang im Vorjahresvergleich war ein signifikanter Einbruch des privaten Immobilienfinanzierungsmarktes ab Sommer 2022.

Die Entwicklung gegenüber Q4 2022 stellt sich wie folgt dar: Umsatz Q1 2023: ca. +7% auf 94 Mio. Euro (Q4 2022: 88 Mio. Euro)

EBITDA Q1 2023: 9 Mio. Euro (Q4 2022: 3 Mio. Euro)

EBIT Q1 2023: 1 Mio. Euro (Q4 2022: -6 Mio. Euro) Hauptgrund für die positive Umsatzentwicklung seit Q4 2022 ist ein höheres Plattformvolumen im Markt für private Immobilienfinanzierung. Die EBIT-Verbesserung ergab sich unter anderem durch die erfolgreiche Umsetzung des Kostensenkungsprogramms 2022. Hypoport wird seine Q1 Zwischenmitteilung 2023 wie geplant am Montag, 08. Mai 2023 veröffentlichen.



Kontakt Jan H. Pahl Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942 Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19 Email: ir@hypoport.de



