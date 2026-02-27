EQS-Adhoc: Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im Geschäftsjahr 2025 // Veröffentlichung Prognose 2026

EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr

Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im Geschäftsjahr 2025 // Veröffentlichung Prognose 2026



Berlin, 27. Februar 2026: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen und nicht testierten Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 ausgewertet sowie eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 beschlossen.

Der Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025:



Für den Gesamtkonzern :

Umsatz: ca. 603 Mio. Euro (2024: 561 Mio. Euro)

Rohertrag: ca. 266 Mio. Euro (2024: 241 Mio. Euro)

EBIT: ca. 33 Mio. Euro (2024: 18 Mio. Euro)

Für das Segment Real Estate & Mortgage Platforms :

Umsatz: ca. 460 Mio. Euro (2024: 420 Mio. Euro)

Rohertrag: ca. 160 Mio. Euro (2024: 146 Mio. Euro)

EBIT: ca. 42 Mio. Euro (2024: 29 Mio. Euro)

Für das Segment Financing Platforms :

Umsatz: ca. 80 Mio. Euro (2024: 75 Mio. Euro)

Rohertrag: ca. 70 Mio. Euro (2024: 62 Mio. Euro)

EBIT: ca. 7 Mio. Euro (2024: 7 Mio. Euro)

Für das Segment Insurance Platforms :

Umsatz: ca. 63 Mio. Euro (2024: 67 Mio. Euro)

Rohertrag: ca. 33 Mio. Euro (2024: 33 Mio. Euro)

EBIT: ca. 0 Mio. Euro (2024: 2 Mio. Euro)

Hauptursache für den Umsatz- und Ertragsanstieg des Konzerns im Geschäftsjahr 2025 war somit eine deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms.

Im Zuge der Auswertung der vorläufigen Geschäftszahlen stellte der Vorstand zudem seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 auf:



Für den Gesamtkonzern rechnet Hypoport in 2026 mit einem Rohertrag von mindestens 280 Mio. € sowie einem EBIT zwischen 40 Mio. € und 55 Mio. €.





Die dem Vorstand vorliegenden Geschäftszahlen bedürfen noch der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer sowie der Feststellung durch den Aufsichtsrat. Hypoport wird seine vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 in detaillierter Form wie geplant am Montag, 16. März 2026 und den Geschäftsbericht am 30. März 2026 veröffentlichen.





