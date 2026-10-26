Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
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26.10.2026 20:00:43
EQS-Adhoc: Hypoport SE: Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten
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EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Hypoport SE: Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten
Berlin, 26. Oktober 2026: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das dritte Quartal 2026 bzw. die ersten neun Monate 2026 ausgewertet.
Der Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Q3/26 bzw. 9M/26:
Gesamtkonzern:
Segment Real Estate & Mortgage Platforms:
Segment Financing Platforms:
Segment Insurance Platforms:
Die positive Entwicklung des Konzerns in den ersten neun Monaten wurde von einer Vielzahl von Geschäftsmodellen der drei operativen Segmente getragen.
Kontakt
Jan H. Pahl
Head of Investor Relations // IRO
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19
Email: ir@hypoport.de
Hypoport SE
Heidestr. 8
10557 Berlin
Über die Aktie
Hypoport SE
Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard
ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypoport SE
|Heidestraße 8
|10557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+4930420861942
|E-Mail:
|ir@hypoport.de
|Internet:
|www.hypoport.de
|ISIN:
|DE0005493365
|WKN:
|549336
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200GNIFXXP6KRYQ46
|EQS News ID:
|2422548
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2422548 26.10.2026 CET/CEST
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