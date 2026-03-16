EQS-Adhoc: IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht Planung: Umsatzerwartung von mindestens 120-140 Mio. Euro im Jahr 2030 sowie von 37- 39 Mio. Euro für 2026

EQS-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige

IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht Planung: Umsatzerwartung von mindestens 120-140 Mio. Euro im Jahr 2030 sowie von 37- 39 Mio. Euro für 2026



16.03.2026 / 09:59 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht Planung: Umsatzerwartung von mindestens 120-140 Mio. Euro im Jahr 2030 sowie von 37- 39 Mio. Euro für 2026 EBITDA-Marge soll bis 2030 auf 13-15 Prozent steigen nach erwarteten 7- 10 Prozent EBITDA-Marge im Jahr 2026

Umsatz im Bereich Batteriematerialien soll bis 2030 auf mind. 85- 90 Mio. Euro steigen

Maßnahmen zur Umsetzung des JDA mit PowerCo SE prägen Ressourcenbindung 2026 und sollen dieses Jahr bereits nicht-umsatzwirksame Meilensteinzahlungen im oberen einstelligen Mio.-Euro-Bereich generieren

Mittelfristplanung im Bereich Batteriematerialien basiert auf bestehenden Verträgen mit PowerCo SE und beinhaltet keine zusätzlichen, großvolumigen Verträge mit weiteren Marktteilnehmern Weimar, 16. März 2026 – Der Vorstand der IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) hat heute die Planung für das Geschäftsjahr 2026 und die Mittelfristplanung bis 2030 beschlossen. Demnach erwartet IBU-tec einen Umsatz von 37-39 Mio. Euro im laufenden Jahr und einen Anstieg der Erlöse auf mindestens 120-140 Mio. Euro im Jahr 2030. Die Prognosen für die EBITDA-Marge sehen einen Anstieg von 7-10 Prozent im laufenden Jahr auf 13-15 Prozent im Jahr 2030 vor. Treiber des ganz deutlichen Wachstums bei Umsatz und Ergebnis soll vor allem der Bereich Batteriematerialien sein, der 2030 mindestens 85-90 Mio. Euro zum Konzernumsatz von IBU-tec beisteuern soll. Der Umsatz in dem Bereich wird demnach gegenüber 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mindestens 35 Prozent steigen. Die Grundlage der Mittelfristprognose bilden die im Oktober 2025 abgeschlossenen Verträge mit PowerCo SE im Bereich Batteriematerialien (vgl. Ad hoc-Mitteilungen vom 6.10.2025). Das Jahr 2026 wird geprägt sein von den Maßnahmen zum geplanten Kapazitätsaufbau am Standort Bitterfeld gemäß der Vereinbarung mit PowerCo SE. IBU-tec wird seine Ressourcenallokation hierauf ausrichten. Das Unternehmen erwartet zudem im laufenden Jahr aus dem Joint Development Agreement (JDA) mit PowerCo liquiditätsrelevante, aber nicht-umsatzwirksame, Meilensteinzahlungen im oberen einstelligen Mio.-Euro-Bereich. IBU-tec ist zuversichtlich, die Kundenbasis im Bereich Batteriematerialien in den kommenden Jahren signifikant ausbauen zu können. Entsprechende weitere Verträge sind in den Mittelfristplanungen jedoch nicht enthalten.



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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:



ERLÄUTERUNGSTEIL Mit dem aktuellen Prognose-Framework bildet IBU-tec seine starke Position als europäisches Powerhouse für Batteriematerialien ab. Die Verträge mit PowerCo führen das Unternehmen in den kommenden Jahren mit hoher Planungssicherheit auch wirtschaftlich in eine neue Dimension. Bereits ab 2028 wird IBU-tec aus den Verträgen mit PowerCo profitable jährliche Umsätze mit Batteriematerialien im mittleren bis oberen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich realisieren. Die Umsatzplanung 2030 von mindestens 120-140 Mio. Euro bedeutet nahezu eine Verdreifachung gegenüber dem Umsatz 2025. Die EBITDA-Marge soll bis 2030 gegenüber 2025 um rd. 30 Prozent gesteigert werden und sich entsprechend überproportional vervielfachen. Im Jahr 2025 erzielte IBU-tec gemäß vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 44,3 Mio. Euro (Vorjahr: 50,6 Mio. Euro). Die Entwicklung war geprägt von einem sehr starken Wachstum im Batteriegeschäft (+80% auf 17,7 Mio. Euro bzw. 40% des Gesamtumsatzes) sowie von der Fokussierung des Produktmixes auf margenstarke Produkte bei der Tochtergesellschaft BNT. Das EBITDA stieg von 1 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 4,6 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr, womit sich die Marge von 2% auf 10,5% verbesserte. Auch die signifikante Verbesserung der Profitabilität wurde 2025 maßgeblich vom Wachstum im Batteriegeschäft getrieben. Jörg Leinenbach, CEO der IBU-tec advanced materials AG: „Unsere jetzt aufgestellte Prognose für den Zeitraum bis 2030 hat eine sehr tragfähige vertragliche Basis. Sie zeichnet sich durch massives Umsatzwachstum mit einem überproportionalen Ergebnisanstieg aus. Der Batteriematerial-Bereich ist nun der von uns stets erwartete langfristige Wachstumsmotor, der IBU-tec in völlig neue Größenordnungen auch bezüglich des Umsatzes und Ergebnisses führt. Wir schaffen derzeit die Basis für einen Wachstumspfad, der ab 2028 immer dynamischer wird und bei dem wir nun für 2030 ein Etappenziel auf Basis der aktuellen Verträge aufzeigen.“ Ulrich Weitz, Chief Product Officer und Gründer der IBU-tec advanced materials AG: „Als Powerhouse für Batteriematerialien sind wir Teil einer jetzt entstehenden europäischen Wertschöpfungskette. Mit der Umsetzung der PowerCo-Deals haben wir begonnen, das bisher größte Vorhaben unserer Firmengeschichte zu realisieren. Ich bin überzeugt: dies ist nur der Anfang. Durch unsere Positionierung, Expertise und Technologieplattform ist IBU-tec ein attraktiver Partner für die Nachfrage nach Batteriematerialien höchster Qualität „Made in Europe“, insbesondere aus den westlichen Industrienationen. Dieses Potenzial wollen wir nutzen.“ Der Vorstand der IBU-tec wird das Ergebnis und den Ausblick in einem Video-Call am 17.3.2026 um 14 Uhr erläutern. Interessierte Investoren und Pressevertreter können sich unter diesem Link dafür registrieren. Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt edicto GmbH

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