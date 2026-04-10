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WKN DE: A41YCY / ISIN: DE000A41YCY5

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10.04.2026 17:59:33

EQS-Adhoc: iFunded AG: Gesellschaft unterzeichnet Vertrag über Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 3% an der Arcore AG, Schweiz, zu einem Kaufpreis von bis zu rund 3Mio. CHF

EQS-Ad-hoc: iFunded AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
iFunded AG: Gesellschaft unterzeichnet Vertrag über Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 3% an der Arcore AG, Schweiz, zu einem Kaufpreis von bis zu rund 3Mio. CHF

10.04.2026 / 17:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 10.04.2026 – Die iFunded AG (Stammaktien: ISIN DE000A41YCY5, Vorzugsaktien: ISIN DE000A41YCW9) hat einen Vertrag über eine Option zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von bis zu 3 % an der Arcore AG mit Sitz in Zug, Schweiz, unterzeichnet.

Aufgrund des Vertrages ist die iFunded AG berechtigt, bis zum 7.7.2026 bis zu 1.200.000 Aktien der Arcore AG zu einem Kaufpreis in Höhe von 2,50 CHF je Aktie zu erwerben. Das Investitionsvolumen beläuft sich somit auf bis zu rund 3 Mio CHF. Der Erwerb kann nach Maßgabe des Vertrags in einem oder mehreren Schritten erfolgen. Eine Verpflichtung zum Erwerb besteht nur, sofern und soweit die iFunded AG von dem eingeräumten Erwerbsrecht Gebrauch macht.

Die Arcore AG ist im Bereich der Exploration und Entwicklung von Lithiumprojekten tätig.
Die Transaktion steht im Zusammenhang mit der beabsichtigten Erweiterung des bisherigen Geschäftsmodells der Gesellschaft um Aktivitäten im Rohstoffsektor.

 

 

Kontakt: 

Michael Kindl 
iFunded AG 
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin 
T +49 (0) 30 555 728 550
info@ifunded.de 



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10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: iFunded AG
Kurfürstendamm 195
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30555728550
E-Mail: info@ifunded.de
Internet: www.ifunded.de
ISIN: DE000A41YCY5, DE000A41YCW9
WKN: A41YCY , A41YCW
Börsen: Freiverkehr in Stuttgart
EQS News ID: 2306688

 
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2306688  10.04.2026 CET/CEST

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