iFunded Aktie
WKN DE: A41YCY / ISIN: DE000A41YCY5
|
10.04.2026 17:59:33
EQS-Adhoc: iFunded AG: Gesellschaft unterzeichnet Vertrag über Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 3% an der Arcore AG, Schweiz, zu einem Kaufpreis von bis zu rund 3Mio. CHF
|
EQS-Ad-hoc: iFunded AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Berlin, 10.04.2026 – Die iFunded AG (Stammaktien: ISIN DE000A41YCY5, Vorzugsaktien: ISIN DE000A41YCW9) hat einen Vertrag über eine Option zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von bis zu 3 % an der Arcore AG mit Sitz in Zug, Schweiz, unterzeichnet.
Aufgrund des Vertrages ist die iFunded AG berechtigt, bis zum 7.7.2026 bis zu 1.200.000 Aktien der Arcore AG zu einem Kaufpreis in Höhe von 2,50 CHF je Aktie zu erwerben. Das Investitionsvolumen beläuft sich somit auf bis zu rund 3 Mio CHF. Der Erwerb kann nach Maßgabe des Vertrags in einem oder mehreren Schritten erfolgen. Eine Verpflichtung zum Erwerb besteht nur, sofern und soweit die iFunded AG von dem eingeräumten Erwerbsrecht Gebrauch macht.
Die Arcore AG ist im Bereich der Exploration und Entwicklung von Lithiumprojekten tätig.
Kontakt:
Ende der Insiderinformation
10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|iFunded AG
|Kurfürstendamm 195
|10707 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30555728550
|E-Mail:
|info@ifunded.de
|Internet:
|www.ifunded.de
|ISIN:
|DE000A41YCY5, DE000A41YCW9
|WKN:
|A41YCY , A41YCW
|Börsen:
|Freiverkehr in Stuttgart
|EQS News ID:
|2306688
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2306688 10.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu iFunded AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu iFunded AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.