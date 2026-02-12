iFunded Aktie

iFunded für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41YCY / ISIN: DE000A41YCY5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 17:48:53

EQS-Adhoc: iFunded AG: Landgericht erklärt Kapitalerhöhungsbeschluss für nichtig – Prüfung alternativer Umsetzung

EQS-Ad-hoc: iFunded AG / Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren/Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
iFunded AG: Landgericht erklärt Kapitalerhöhungsbeschluss für nichtig – Prüfung alternativer Umsetzung

12.02.2026 / 17:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 12.02.2026 - Landgericht erklärt Kapitalerhöhungsbeschluss für nichtig – Prüfung alternativer Umsetzung

Das Landgericht Berlin II hat geurteilt, dass der auf der ordentlichen Hauptversammlung der iFunded AG (vormals PlanetHome Investment AG) am 26.09.2025 gefasste Beschluss zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft sowie Beschlussfassung über entsprechende Anpassung von § 5 der Satzung) nichtig ist.

Der Beschluss zur Kapitalerhöhung gemäß Tagesordnungspunkt 6 kann nicht umgesetzt werden. Dies hat potenziell Auswirkungen auf die Finanzierungsstrategie der Gesellschaft, insbesondere durch Verhinderung der geplanten Erhöhung des Grundkapitals von EUR 2.183.073,00 auf bis zu EUR 6.511.719,00 durch Ausgabe von bis zu 4.328.646 neuen Stamm-Stückaktien sowie der möglichen, bedingten Sacheinlage der MERIDIANA Capital Group GmbH; allerdings prüft die Gesellschaft die Umsetzung einer gleich strukturierten Kapitalerhöhung über das bereits genehmigte Kapital. Die übrigen Beschlüsse der Hauptversammlung bleiben unberührt.

Die Gesellschaft prüft die Einlegung von Rechtsmitteln (Berufung). Über weitere Entwicklungen wird die Gesellschaft zeitnah informieren.
Kontakt: 

Michael Kindl 
iFunded AG 
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin 
T +49 (0) 30 555 728 550
info@ifunded.de
 


Ende der Insiderinformation

12.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: iFunded AG
Kurfürstendamm 195
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30555728550
E-Mail: info@ifunded.de
Internet: www.ifunded.de
ISIN: DE000A41YCY5, DE000A41YCW9
WKN: A41YCY , A41YCW
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart
EQS News ID: 2275784

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2275784  12.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu iFunded AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

mehr Nachrichten

Analysen zu iFunded AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

iFunded AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung 0,00 0,00% iFunded AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22:48 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen