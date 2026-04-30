EQS-Adhoc: INDUS Holding AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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INDUS Holding AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an



30.04.2026 / 13:47 CET/CEST

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INDUS Holding AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Bergisch Gladbach, 30. April 2026 – Der Vorstand der INDUS Holding AG hat heute vor dem Hintergrund einer Sonderentwicklung im Segment Materials Solutions die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Aufgrund der anhaltend angespannten Versorgungslage und des in Folge extremen Preisanstiegs bei Wolframcarbid verzeichnet das größte Unternehmen im Segment Materials Solutions einen sehr starken, preisgetriebenen Umsatzanstieg. Insbesondere chinesische Exportrestriktionen bei weltweit hoher Nachfrage haben zu einer Verdreifachung des Preises seit Jahresbeginn 2026 geführt - nach einer ersten Verdreifachung im Jahresverlauf 2025. Daraus resultiert eine Anhebung der Prognosebänder für den Konzernumsatz und das adjusted EBITA.

Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand nun für die INDUS-Gruppe im Geschäftsjahr 2026:

Umsatz: 1,85 bis 2,05 Mrd. EUR (vorher: 1,80 bis 1,95 Mrd. EUR)

Adjusted EBITA: 160 bis 190 Mio. EUR (vorher: 150 bis 170 Mio. EUR)

Marge des adjusted EBITA: 8,0 bis 10,0 % (vorher: 7,5 bis 9,5 %)

Gleichzeitig erfordert die Sicherstellung der Rohstoffversorgung einen signifikanten Anstieg des Working Capital, was zu einem deutlich erhöhten Vorfinanzierungsbedarf führt. Infolgedessen passt der Vorstand die Erwartung für den Free Cashflow für 2026 auf mindestens ausgeglichen an (vorher: >70 Mio. EUR). Für das Segment Materials Solutions werden nun ein stark steigender Umsatz und ein stark steigendes Ergebnis erwartet (vorher: moderat steigender Umsatz und stark sinkendes Ergebnis).

Der Vorstand hat sich bewusst dazu entschieden, in diesem außergewöhnlich angespannten Rohstoffumfeld die Lieferfähigkeit der von der dargestellten Sonderentwicklung betroffenen Beteiligung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gruppe aufrechtzuerhalten. Das trägt zur Sicherung der laufenden Geschäftstätigkeit bei und ermöglicht die verantwortungsvolle Nutzung der Marktchancen.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung werden sich bereits absehbar in den Ergebnissen des ersten Quartals 2026 niederschlagen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung noch vorläufig sind:

Umsatz: 441,6 Mio. EUR (Q1 2025: 402,4 Mio. EUR)

Adjusted EBITA: 42,5 Mio. EUR (Q1 2025: 24,9 Mio. EUR)

Marge des adjusted EBITA: 9,6 % (Q1 2025: 6,2 %)

Das Working Capital ist einerseits wie saisonal üblich, andererseits durch den Preisanstieg bei Wolframcarbid stark gegenüber dem Wert zum Jahresende 2025 angestiegen; daraus resultiert ein Free Cashflow von voraussichtlich -74,1 Mio. EUR (Q1 2025: -23,6 Mio. EUR).

Die Segmente Engineering und Infrastructure haben sich im Rahmen der bestehenden Prognose entwickelt.

Die weitere Entwicklung im Jahresverlauf ist maßgeblich von der weiteren Preis- und Versorgungssituation bei Wolframcarbid abhängig und mit erheblicher Unsicherheit behaftet; Veränderungen des Marktpreisniveaus können sich im weiteren Jahresverlauf entsprechend auswirken.

Der Zwischenbericht zum 1. Quartal 2026 wird wie geplant am 12. Mai 2026 veröffentlicht werden.

Die Zusammensetzung des adjusted EBITA errechnet sich aus dem EBIT zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen aus Kaufpreisallokationen und abzüglich etwaiger Wertaufholungen. Hierzu wird auf die Darstellung auf Seite 58 des Geschäftsberichts 2025 der Gesellschaft verwiesen.

Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



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