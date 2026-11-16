Yggdrasil SPAC 1 Aktie
WKN DE: A3EVV1 / ISIN: DE000A3EVV13
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16.11.2026 13:14:53
EQS-Adhoc: Innok Robotics Group AG evaluiert Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums
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EQS-Ad-hoc: Innok Robotics Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
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Innok Robotics Group AG evaluiert Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums
Regenstauf, 16. November 2026 – Die Innok Robotics Group AG („Innok Robotics“, ISIN: DE000A3EVV13)) prüft derzeit die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026. Die ICF BANK AG wurde mit der Prüfung und Vorbereitung der möglichen Kapitalmaßnahme beauftragt.
Mit der potenziellen Kapitalmaßnahme beabsichtigt Innok Robotics, ihre finanzielle Flexibilität zu stärken und die weitere Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie zu unterstützen. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Skalierung des operativen Geschäfts, der Ausbau der internationalen Marktpräsenz sowie die Weiterentwicklung der eigenen Technologieplattform für autonome mobile Roboter (AMR), insbesondere der INSPECTOS-Roboter im Anwendungsbereich Inspection & Surveillance von (kritischer) Infrastruktur durch unbemannte Systeme.
Eine Entscheidung über die Durchführung der Kapitalerhöhung sowie über deren mögliche Struktur, Umfang und Konditionen wurde bislang nicht getroffen. Diese hängen unter anderem vom Marktumfeld und den weiteren Prüfungsergebnissen ab.
Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.
Ende der Insiderinformation
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Innok Robotics Group AG
|Bahnweg 4
|93128 Regenstauf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 9402 47391-0
|E-Mail:
|info@innok-robotics.de
|Internet:
|https://www.innok-robotics.de/
|ISIN:
|DE000A3EVV13
|WKN:
|A3EVV1
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|391200XAR9J8XKA2S009
|EQS News ID:
|2435678
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2435678 16.11.2026 CET/CEST
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