Yggdrasil SPAC 1 Aktie

Yggdrasil SPAC 1 ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EVV1 / ISIN: DE000A3EVV13

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 13:14:53

EQS-Adhoc: Innok Robotics Group AG evaluiert Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums

EQS-Ad-hoc: Innok Robotics Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Innok Robotics Group AG evaluiert Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums

16.11.2026 / 13:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.

 

Innok Robotics Group AG evaluiert Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums

Regenstauf, 16. November 2026 – Die Innok Robotics Group AG („Innok Robotics“, ISIN: DE000A3EVV13)) prüft derzeit die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026. Die ICF BANK AG wurde mit der Prüfung und Vorbereitung der möglichen Kapitalmaßnahme beauftragt.

Mit der potenziellen Kapitalmaßnahme beabsichtigt Innok Robotics, ihre finanzielle Flexibilität zu stärken und die weitere Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie zu unterstützen. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Skalierung des operativen Geschäfts, der Ausbau der internationalen Marktpräsenz sowie die Weiterentwicklung der eigenen Technologieplattform für autonome mobile Roboter (AMR), insbesondere der INSPECTOS-Roboter im Anwendungsbereich Inspection & Surveillance von (kritischer) Infrastruktur durch unbemannte Systeme.

Eine Entscheidung über die Durchführung der Kapitalerhöhung sowie über deren mögliche Struktur, Umfang und Konditionen wurde bislang nicht getroffen. Diese hängen unter anderem vom Marktumfeld und den weiteren Prüfungsergebnissen ab.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

 

Kontakt für Medien:
Innok Robotics Group AG
Bahnweg 4, 93128 Regenstauf
Daniel Brandt (Head of Marketing & Communications)
Tel.: +49 9402 4739147
E-Mail: daniel.brandt@innok-robotics.de
Web: www.innok-robotics.de		 Kontakt Investor Relations
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de

 

 

 

 



Ende der Insiderinformation

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Innok Robotics Group AG
Bahnweg 4
93128 Regenstauf
Deutschland
Telefon: +49 9402 47391-0
E-Mail: info@innok-robotics.de
Internet: https://www.innok-robotics.de/
ISIN: DE000A3EVV13
WKN: A3EVV1
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 391200XAR9J8XKA2S009
EQS News ID: 2435678

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2435678  16.11.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Yggdrasil SPAC 1 AG Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu Yggdrasil SPAC 1 AG Inhaber-Akt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Yggdrasil SPAC 1 AG Inhaber-Akt 8,30 4,40% Yggdrasil SPAC 1 AG Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen