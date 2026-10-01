EQS-Adhoc: innoscripta SE: Durchsuchungen bei Gesellschaften der innoscripta-Gruppe im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Forschungszulagen

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innoscripta SE: Durchsuchungen bei Gesellschaften der innoscripta-Gruppe im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Forschungszulagen



01.10.2026 / 13:52 CET/CEST

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Tutzing, 1. Oktober 2026 - Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, die „Gesellschaft“) teilt mit, dass heute auf Grundlage zweier Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd vom 3. August 2026 und 15. September 2026 Durchsuchungsmaßnahmen in Geschäftsräumen der Gesellschaft und weiterer Gesellschaften der innoscripta-Gruppe durchgeführt wurden. Die Ermittlungsmaßnahmen stehen im Zusammenhang mit einem steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zur Erlangung eines nicht gerechtfertigten Steuervorteils bei der Beantragung von Forschungszulagen durch Kunden der Gesellschaft.



Nach dem derzeitigen, noch vorläufigen Kenntnisstand der Gesellschaft beziehen sich die in den Durchsuchungsbeschlüssen konkret beschriebenen operativen Vorgänge auf mögliches Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter bei der Bearbeitung bestimmter Kundenmandate. Die Gesellschaft prüft die zugrunde liegenden Sachverhalte umfassend. Die Gesellschaft erbringt im Zusammenhang mit der Beantragung und Abwicklung von Forschungszulagen Beratungs- und Unterstützungsleistungen; die Entscheidung über die Antragstellung sowie die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gegenüber den zuständigen Behörden gemachten Angaben liegen bei den jeweiligen Kunden.



Eine abschließende Bewertung der Vorwürfe sowie möglicher finanzieller oder sonstiger Auswirkungen auf die innoscripta-Gruppe ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Gesellschaft kooperiert mit den zuständigen Ermittlungsbehörden und unterstützt die Aufklärung des Sachverhalts.



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