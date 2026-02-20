innoscripta Aktie

20.02.2026 18:36:34

EQS-Adhoc: innoscripta SE: Vorstand schlägt Dividende von 4,00 Euro je Aktie vor

EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Dividenden
innoscripta SE: Vorstand schlägt Dividende von 4,00 Euro je Aktie vor

20.02.2026 / 18:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 20.02.2026 – Der Vorstand der innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) wird der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 4,00 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr vorschlagen. Mit dem Dividendenvorschlag unterstreicht innoscripta SE in der Erwartung eines kontinuierlich wachsenden margenstarken Kerngeschäfts ihren Anspruch, Aktionärinnen und Aktionäre kontinuierlich und verlässlich am Unternehmenserfolg zu beteiligen.

Der Dividendenvorschlag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung.
 


Ende der Insiderinformation

20.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
Deutschland
Telefon: +4989262004187
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
EQS News ID: 2279508

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2279508  20.02.2026 CET/CEST

