AdCapital Aktie
WKN: 521450 / ISIN: DE0005214506
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15.04.2026 20:30:13
EQS-Adhoc: Insolvenzantrag über das Vermögen der AdCapital AG
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EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Vorstand stellt Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit
Waldbronn, 15. April 2026
Der Vorstand der AdCapital AG teilt mit, dass er heute beim zuständigen Amtsgericht Friedberg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft stellen wird.
Dieser Schritt ist unumgänglich, nachdem heute sämtliche Versuche einer Refinanzierung der Gesellschaft endgültig gescheitert sind. Vor dem Hintergrund der gescheiterten Refinanzierung und der Beantragung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Tochtergesellschaft Erich Jaeger GmbH sowie der engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen beiden Gesellschaften ist die Beantragung der Insolvenz rechtlich unvermeidbar.
Der Vorstand geht davon aus, dass ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird und die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft zunächst fortgeführt werden.
Kontakt:
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