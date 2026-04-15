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15.04.2026 20:30:13

EQS-Adhoc: Insolvenzantrag über das Vermögen der AdCapital AG

EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Insolvenzantrag über das Vermögen der AdCapital AG

15.04.2026 / 20:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorstand stellt Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit

Waldbronn, 15. April 2026

Der Vorstand der AdCapital AG teilt mit, dass er heute beim zuständigen Amtsgericht Friedberg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft stellen wird.

Dieser Schritt ist unumgänglich, nachdem heute sämtliche Versuche einer Refinanzierung der Gesellschaft endgültig gescheitert sind. Vor dem Hintergrund der gescheiterten Refinanzierung und der Beantragung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Tochtergesellschaft Erich Jaeger GmbH sowie der engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen beiden Gesellschaften ist die Beantragung der Insolvenz rechtlich unvermeidbar.

Der Vorstand geht davon aus, dass ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird und die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft zunächst fortgeführt werden.

 

Kontakt:
Investor Relations

AdCapital AG

Tel. +49 7243 5054150

investorrelations@adcapital.de



Ende der Insiderinformation

15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AdCapital AG
Im Ermlisgrund 11
76337 Waldbronn
Deutschland
Telefon: +49 7243 5054150
Fax: +49 40 2419 0499 410
E-Mail: investorrelations@adcapital.de
Internet: www.adcapital.de
ISIN: DE0005214506
WKN: 521450
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2309298

 
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2309298  15.04.2026 CET/CEST

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