EQS-Adhoc: Instone Real Estate Group SE: Vorstand und Aufsichtsrat planen Dividendenvorschlag von 0,43 Euro pro Aktie

19.02.2026 / 20:14 CET/CEST

Instone Real Estate Group SE: Vorstand und Aufsichtsrat planen Dividendenvorschlag von 0,43 Euro pro Aktie

Essen, 19. Februar 2026: Der Vorstand und Aufsichtsrat der Instone Real Estate Group SE haben heute nach gemeinsamer Abstimmung die Entscheidung getroffen, dass der diesjährigen Hauptversammlung ein Dividendenvorschlag von 0,43 Euro pro Aktie unterbreitet werden soll. Dies liegt deutlich über der vorher kommunizierten Mindestdividende von 0,26 Euro pro Aktie.

Auf Basis der niedrigen Verschuldungskennzahlen und der guten Liquiditätsausstattung sieht sich das Unternehmen in der Lage, bei gleichbleibenden Wachstumszielen eine höhere Dividende auszuschütten.

Dieses Dividendenniveau von 0,43 Euro soll auch in den kommenden Jahren nicht unterschritten werden. Mittelfristig ist eine im Zeitablauf mit steigenden Gewinnen auch kontinuierlich weiter steigende Dividende geplant.