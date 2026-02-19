Instone Real Estate Group Aktie

Instone Real Estate Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NBX8 / ISIN: DE000A2NBX80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 20:14:44

EQS-Adhoc: Instone Real Estate Group SE: Vorstand und Aufsichtsrat planen Dividendenvorschlag von 0,43 Euro pro Aktie

EQS-Ad-hoc: Instone Real Estate Group SE / Schlagwort(e): Dividenden
Instone Real Estate Group SE: Vorstand und Aufsichtsrat planen Dividendenvorschlag von 0,43 Euro pro Aktie

19.02.2026 / 20:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Instone Real Estate Group SE: Vorstand und Aufsichtsrat planen Dividendenvorschlag von 0,43 Euro pro Aktie

Essen, 19. Februar 2026: Der Vorstand und Aufsichtsrat der Instone Real Estate Group SE haben heute nach gemeinsamer Abstimmung die Entscheidung getroffen, dass der diesjährigen Hauptversammlung ein Dividendenvorschlag von 0,43 Euro pro Aktie unterbreitet werden soll. Dies liegt deutlich über der vorher kommunizierten Mindestdividende von 0,26 Euro pro Aktie.

Auf Basis der niedrigen Verschuldungskennzahlen und der guten Liquiditätsausstattung sieht sich das Unternehmen in der Lage, bei gleichbleibenden Wachstumszielen eine höhere Dividende auszuschütten.

Dieses Dividendenniveau von 0,43 Euro soll auch in den kommenden Jahren nicht unterschritten werden. Mittelfristig ist eine im Zeitablauf mit steigenden Gewinnen auch kontinuierlich weiter steigende Dividende geplant.

 



Ende der Insiderinformation

19.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Deutschland
Telefon: +49 201 453 550
E-Mail: Investorrelations@instone.de
Internet: www.instone.de
ISIN: DE000A2NBX80
WKN: A2NBX8
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2278978

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2278978  19.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Instone Real Estate Group AG

mehr Nachrichten