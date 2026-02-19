Instone Real Estate Group Aktie
WKN DE: A2NBX8 / ISIN: DE000A2NBX80
|
19.02.2026 20:14:44
EQS-Adhoc: Instone Real Estate Group SE: Vorstand und Aufsichtsrat planen Dividendenvorschlag von 0,43 Euro pro Aktie
|
EQS-Ad-hoc: Instone Real Estate Group SE / Schlagwort(e): Dividenden
Instone Real Estate Group SE: Vorstand und Aufsichtsrat planen Dividendenvorschlag von 0,43 Euro pro Aktie
Essen, 19. Februar 2026: Der Vorstand und Aufsichtsrat der Instone Real Estate Group SE haben heute nach gemeinsamer Abstimmung die Entscheidung getroffen, dass der diesjährigen Hauptversammlung ein Dividendenvorschlag von 0,43 Euro pro Aktie unterbreitet werden soll. Dies liegt deutlich über der vorher kommunizierten Mindestdividende von 0,26 Euro pro Aktie.
Auf Basis der niedrigen Verschuldungskennzahlen und der guten Liquiditätsausstattung sieht sich das Unternehmen in der Lage, bei gleichbleibenden Wachstumszielen eine höhere Dividende auszuschütten.
Dieses Dividendenniveau von 0,43 Euro soll auch in den kommenden Jahren nicht unterschritten werden. Mittelfristig ist eine im Zeitablauf mit steigenden Gewinnen auch kontinuierlich weiter steigende Dividende geplant.
Ende der Insiderinformation
19.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Instone Real Estate Group SE
|Grugaplatz 2-4
|45131 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 201 453 550
|E-Mail:
|Investorrelations@instone.de
|Internet:
|www.instone.de
|ISIN:
|DE000A2NBX80
|WKN:
|A2NBX8
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2278978
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2278978 19.02.2026 CET/CEST
